ÖZET | Real Madrid 3-4 Real Sociedad maç sonucu

İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad, deplasmanda Real Madrid'i 4-3 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Maçta skor 4-1'e geldikten sonra geri dönmek için çabalayan Real Madrid iki gol bulsa da; elenmekten kurtulamadı. Real Madrid - Real Sociedad maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Real Sociedad'a maçı kazandıran golleri 22. dakikada Martin Odegaard, 54. ve 56. dakikalarda Alexander Isak, 69. dakikada Mikel Merino kaydetti. Real Madrid'in gollerini ise; 59. dakikada Marcelo, 82. dakikada Rodrygo ve 90+3'te Nacho kaydetti.
Real Sociedad'da Andoni Gorosabel 90+6'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Zidane'ın Real Madrid'i, 250. maçta ilk kez 4 gol yedi. Öte yandan Real Madrid, 32 sezondur İspanya'da duble (La Liga + Kral Kupası) yapamıyor.
Real Madrid, bir sonraki maçına 9 Şubat Günü La Liga'da Osasuna deplasmanında çıkacak. Real Sociedad ise 9 Şubat günü La Liga'da, Athletic Bilbao'yu sahasında konuk edecek.
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