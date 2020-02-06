ÖZET | Real Madrid 3-4 Real Sociedad maç sonucu

İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad, deplasmanda Real Madrid'i 4-3 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Maçta skor 4-1'e geldikten sonra geri dönmek için çabalayan Real Madrid iki gol bulsa da; elenmekten kurtulamadı. Real Madrid - Real Sociedad maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

REAL MADRİD - REAL SOCİEDAD MAÇ ÖZETİ

Real Sociedad'a maçı kazandıran golleri 22. dakikada Martin Odegaard, 54. ve 56. dakikalarda Alexander Isak, 69. dakikada Mikel Merino kaydetti. Real Madrid'in gollerini ise; 59. dakikada Marcelo, 82. dakikada Rodrygo ve 90+3'te Nacho kaydetti.

Real Sociedad'da Andoni Gorosabel 90+6'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Zidane'ın Real Madrid'i, 250. maçta ilk kez 4 gol yedi. Öte yandan Real Madrid, 32 sezondur İspanya'da duble (La Liga + Kral Kupası) yapamıyor.

Real Madrid, bir sonraki maçına 9 Şubat Günü La Liga'da Osasuna deplasmanında çıkacak. Real Sociedad ise 9 Şubat günü La Liga'da, Athletic Bilbao'yu sahasında konuk edecek.

