ÖZET | Sivasspor 0-1 Villarreal

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile İspanyol ekibi Villarreal karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Villarreal oldu.
Grubun diğer maçında Qarabağ ile Maccabi Tel Aviv 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor'un kaderi son hafta İsrail deplasmanında belli olacak.
Villarreal'e galibiyeti getiren golü 75. dakikada Samuel Chukwueze kaydetti.
Bu sonuçların ardından Villarreal 13 puana gruptan çıktı. Maccabi Tel Aviv 8 puana ulaştı. Demir Grup Sivasspor 6 puanda kaldı. Qarabağ ise 1 puanla son sırada yer aldı.
1' İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı...
3'Sivasspor'da Gradel'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Rulli'de kaldı.
8'VILLARREAL'DEN TEHLİKE! Kubo'nun kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Foyth bomboş vurdu, şutu direk dibinden dışarı çıktı.
10'Sivasspor'da Gradel sol kanattan hızla ileri çıkmıştı ama Foyth faulle kendisine izin vermedi.
17'Sivasspor'da Gradel'in sol kanattan pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Robin Yalçın'ın zayıf vuruşu kaleci Rulli'nin üzerine gitti.
18'VILLARREAL'DEN TEHLİKE! Sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında iyi yükselen Coquelin'in kafa vuruşu direkten döndü, ardından savunmada Camara topu kornere gönderdi.
22'Kubo'nun kullandığı köşe vuruşu önce savunmadan sekti, ardından Mori'ye çarpan top auta çıktı.
29'Sivasspor rakip yarı sahada basit top kayıpları yaptığı için birçok atağı olgunlaşamadan sona eriyor.
35'Villarreal'de Baena'nın ceza sahasının solundan uzak köşeye çektiği şutu yandan auta gitti.
39'Oyun büyük oranda Sivasspor'un yarı sahasında oynanıyor.
42' Kubo'nun kullandığı köşe vuruşunu Sivasspor savunması uzaklaştırdı.
DEVRE ARASI | Sivasspor 0-0 Villarreal
45' Ve ikinci yarıda ilk düdük çaldı.
47' Maçın topunda bir sorun vardı. Hakem topun değiştirilmesini istedi ve karşılaşmayı kaldığı yerden tekrar başlattı.
53' Sivasspor'da Caner'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Yatabare gelişine vurmayı denedi ama iyi bir şut çekemedi ve top farklı şekilde auta çıktı.
55' Gradel'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Robin Yalçın yükseldi ama dokunamadı ve top doğrudan dışarı gitti.
59' Sivasspor'da Faycal Fajr, az önce oyuna giren Pino'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
64' Sivasspor'da Fajr'ın ceza sahası dışından çektiği şutu farklı şekilde auta çıktı.
72' Villarreal'de Chukwueze çalımlarla ceza sahasına sokulmayı denedi ama araya giren Appindangoye izin vermedi.
75' VILLARREAL ÖNE GEÇTİ. Costa'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Chukwueze bomboş bir şekilde ağlara gönderdi.
79' Sivasspor'da Aaron Appindangoye, Fernando Nino'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
83' Sivasspor'da Claudemir'in ceza sahası dışından çektiği şutu yandan auta gitti.
MAÇ SONUCU | Sivasspor 0-1 Villareal
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda son hafta Demir Grup Sivasspor, Türkiye'de 2-1 yenildiği Maccabi Tel Aviv'i İsrail'de yenerse ikinci olarak gruptan çıkacak. Beraberlik halinde tur atlayan takım Maccabi Tel Aviv olacak. Villarreal ise evinde Qarabağ ile formalite maçına çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında İspanyol temsilcisi Villarreal'i konuk eden Demir Grup Sivasspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Rıza Çalımbay'ın yokluğunda takımın başında görev yapan yardımcı antrenör Bülent Albayrak, Karabağ maçına göre kadroda 5 değişiklik yaptı.
Çalımbay'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kulübede görev yapan Albayrak, İstanbul'da Karabağ'ı 3-2 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Claudemir De Souza, Casimir Ninga ve Arouna Kone'nin yerine, Samba Camara, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Fayçal Fajr ve Mustapha Yatabare'ye şans tanıdı.
Sivasspor, Villarreal maçına kalede Mamadou Samassa, savunmada Ziya Erdal, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, orta sahada Fayçal Fajr, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Robin Yalçın, Max Gradel ileri uçta da Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Duje Strukan, Goran Perica, Alen Jaksic (Hırvatistan)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr, Yasin Öztekin, Robin Yalçın, Gradel, Yatabare
Villarreal: Rulli, Costa, Mori, Foyth, Pena, Baena, İborra, Coquelin, Nino, Chukwueze, Kubo
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