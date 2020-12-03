ÖZET | Sivasspor 0-1 Villarreal

10'Sivasspor'da Gradel sol kanattan hızla ileri çıkmıştı ama Foyth faulle kendisine izin vermedi.

1' İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı...

Bu sonuçların ardından Villarreal 13 puana gruptan çıktı. Maccabi Tel Aviv 8 puana ulaştı. Demir Grup Sivasspor 6 puanda kaldı. Qarabağ ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında Qarabağ ile Maccabi Tel Aviv 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor'un kaderi son hafta İsrail deplasmanında belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile İspanyol ekibi Villarreal karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Villarreal oldu.

18'VILLARREAL'DEN TEHLİKE! Sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında iyi yükselen Coquelin'in kafa vuruşu direkten döndü, ardından savunmada Camara topu kornere gönderdi.

22'Kubo'nun kullandığı köşe vuruşu önce savunmadan sekti, ardından Mori'ye çarpan top auta çıktı.

29'Sivasspor rakip yarı sahada basit top kayıpları yaptığı için birçok atağı olgunlaşamadan sona eriyor.

35'Villarreal'de Baena'nın ceza sahasının solundan uzak köşeye çektiği şutu yandan auta gitti.

39'Oyun büyük oranda Sivasspor'un yarı sahasında oynanıyor.

42' Kubo'nun kullandığı köşe vuruşunu Sivasspor savunması uzaklaştırdı.

DEVRE ARASI | Sivasspor 0-0 Villarreal

45' Ve ikinci yarıda ilk düdük çaldı.

47' Maçın topunda bir sorun vardı. Hakem topun değiştirilmesini istedi ve karşılaşmayı kaldığı yerden tekrar başlattı.

53' Sivasspor'da Caner'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Yatabare gelişine vurmayı denedi ama iyi bir şut çekemedi ve top farklı şekilde auta çıktı.

55' Gradel'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Robin Yalçın yükseldi ama dokunamadı ve top doğrudan dışarı gitti.