SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. ÖZET | Sivasspor 0-2 Alanyaspor

ÖZET | Sivasspor 0-2 Alanyaspor

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 12.09.2020 20:53 | Son Güncelleme

Süper Lig'in açılış haftasında Alanyaspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı. Sivasspor - Alanyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Sivasspor 0-2 Alanyaspor

Süper Lig'de 1. hafta karşılaşmasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk etti. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sivasspor - Alanyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Efecan Karaca'nın asistinde Davidson ve 90. dakikada Caulker kaydetti.

Sezona 3 puanla başlaan Alanyaspor, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Puansız bir başlangıç yapan Sivasspor ise 20. sırada yer aldı.

Alanyaspor, gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına gidecek.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada ceza sahası içinde topu bir anda önünde bulan Bareiro'nun vuruşunda kaleci Samassa son anda topu kornere çeldi.

  2. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Gradel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun soldan ceza alanı uzak köşesinden etkili şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Alanyaspor savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

  • dakikada Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın savunmanın arkasında gönderdiği topa Davidson hareketlendi. Bu futbolcunun ceza alanına girer girmez kalesini terk eden Samassa'nın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

    • MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

    1. dakikada Ninga'nın sol kanattan ortasında top ceza sahası içinde Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Erdoğan'ın sağ çaprazdan sert vuruşunu kaleci Marafona gole izin vermedi.

    2. dakikada Gradel'in ara pasında Yatabare ceza sahası içinde topla buluştu. Yatabare'nin vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

    3. dakikada Gradel'in soldan ortasında top ceza sahası içinde Ninga'nın önünde kaldı. Ninga'nın vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

    82 . dakikada Yasin Öztekin'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ninga topa sert vurdu. Salih Uçan meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden çıkardı.

    1. dakikada Davidson'un sağ kanattan kullandığı kornerde, top ceza alanı içinde Caulker'ın önünde kaldı. Caulker düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sağından ağlara gönderdi: 0-2

    Stat: Yeni 4 Eylül

    Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

    Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano (Dk. 65 Yasin Öztekin), Camara, Caner Osmanpaşa (Dk. 75 Kone), Uğur Çiftçi (Dk. 75 Ziya Erdal), Hakan Arslan, Robin Yalçın (Dk. 46 Claudemir), Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Felix (Dk. 46 Ninga), Yatabare

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Fatih Aksoy (Dk. 73 Ceyhun Gülselam), Salih Uçan (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Efecan Karaca (Dk. 87 Berkan İsmail Kutlu), Bakasetas (Dk. 83 Siopis), Davidson, Bareiro (Dk. 83 Mustafa Pektemek)

    Goller: Dk. 22 Davidson, Dk. 90 Caulker (Alanyaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 4 Moubandje, Dk. 74 Davidson (Alanyaspor), Dk. 36 Hakan Arslan, Dk. 50 Caner Osmanpaşa, Dk. 74 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 75 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorBu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
    Alanyaspor'a Beşiktaş'tan transferAlanyaspor'a Beşiktaş'tan transfer
    En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
    Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
    81 ile yeni koronavirüs genelgesi
    81 ile yeni koronavirüs genelgesi
    Trabzonspor resmen açıkladı
    Trabzonspor resmen açıkladı
    Bülent Korkmaz görevinden istifa etti
    Bülent Korkmaz görevinden istifa etti
    Yeni transferlere lisans çıkartamadılar
    Yeni transferlere lisans çıkartamadılar
    TFF 3 hakemin koronavirüse yakalandığını açıkladı
    TFF 3 hakemin koronavirüse yakalandığını açıkladı
    Takım
    O
    Av
    P
    Detayları Göster
    İlginizi Çekebilir
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    ÖZET | Sivasspor 0-2 Alanyaspor
    Alanyaspor, Sivas'ta 2 golle kazandı!
    Aytemiz Alanyaspor gençleşiyor
    Aytemiz Alanyaspor gençleşiyor
    François Moubandje Alanyaspor’da
    Alanyaspor’da transfer
    Alanyaspor, Beşiktaş'tan Ahmet Gülay’ı kadrosuna kattı
    Alanyaspor'a Beşiktaş'tan transfer
    Alanyaspor, Adam Bareiro’yu renklerine bağladı
    Alanyaspor'dan yeni transfer
    Junior Fernandes, Birleşik Arap Emirlikleri’ne doğru
    Junior Fernandes'in yeni takımı belli oluyor
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.