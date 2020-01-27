ÖZET | Sivasspor 1-1 Çaykur Rizespor maç sonucu

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında lider Sivasspor, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı ve kırmızı beyazlı ekip, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Sivasspor - Çaykur Rizespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Rizespor, 60. dakikada Denys Garmash ile 1-0 öne geçti. Sivasspor'a beraberliği getiren golü ise 90+3. dakikada Yasin Öztekin kaydetti. Öte yandan Sivasspor'da Kone'nin 47. dakikada ağları bulan topunda, VAR incelemesinin ardından ofsayt tespit edildi ve öncesinde verilen gol iptal edildi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 41 puanla liderliğini sürdürdü ve 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkı 4'e düştü.

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

12. dakikada Skoda, Sivasspor ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Samassa'da kaldı.

25. dakikada Mert Hakan Yandaş, rakip yarı alanın ortalarından şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada Demir Grup Sivasspor'da Arouna Kone, direğe takıldı. Bu dakikada Kone, ceza alanı dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.

37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare, sol çaprazdan sert vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, son anda topu çeldi.