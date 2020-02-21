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ÖZET | Sivasspor - Alanyaspor: 1-0 maç sonucu

SİVASSPOR HABERLERİ  | 21.02.2020 22:23 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 23. hafta Sivasspor - Alanyaspor maçıyla açıldı. Sivasspor, karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı ve 4 maçlık galibiyet hasretini noktaladı. Sivasspor - Alanyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Sivasspor - Alanyaspor: 1-0 maç sonucu

Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında ligin zirvesine oynayan iki ekip, Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0'lık skorla kazandı. Sivasspor - Alanyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 9. dakikada penaltıdan Mert Hakan Yandaş ile geldi. Sivasspor, VAR incelemesi sonrasında, bu maçla birlikte 29 hafta sonra penaltı kazanmış oldu.

Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Sivasspor, 45 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

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SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

Sivasspor 9. dakikada öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top auta gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, Caulker'in Hakan Arslan'a faul yaptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

28. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan Yasin Öztekin ile paslaşarak kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, Marafona'da kaldı.
36. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza alanına ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda top direğin yanından farklı şekilde auta çıktı.
38. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı civarından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda top yandan auta gitti.

47. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cisse, sert bir şutla topu kaleye göndermek istese de Samassa topu kontrol etmeyi başardı.
59. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta top direkten döndü. Sivassporspor büyük bir fırsatı kaçırdı.
64. dakikada Mert Hakan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta top kaleci Marafona’dan döndü. Dönen topu ise Yasin tamamlayamadı.
67. dakikada Cisse'nin ortasına ceza sahasının sol çaprazında bulunan Mustafa, kafa şutu ile topu kaleye göndermek istese de top dışarı çıktı.
87. dakikada Bakasetas'ın kullandığı korner vuruşunda kale önünde Fernandes topa kafasıyla dokundu. Top üstten auta çıktı.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇ DETAYLARI

Stad: 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük , İbrahim Çağlar Uyarcan , Volkan Ahmet Narinç
D.G. Sivasspor: Samassa , Camara , Aaron , Erdoğan , Marcelo , Fatih , Mert Hakan , Hakan , Fernando (Emre dk. 63 ), Yasin (Claudemir dk. 79 ), Yatabare (Kone dk. 71 )
Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Armin, Furkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
A. Alanyaspor: Marafona ,Nsakala , Welinton , Caulker , Onur , Siopis , Musa (Mustafa dk. 64 ), Bammou ( Fernandes dk.46 ), Bakasetas , Efecan , Cisse
Yedekler: Cenk, Eray, Carneiro, Kanak, Umut, Tzavellas, Emircan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Mert Hakan (dk. 9 pen.) (D.G. Sivasspor)
Sarı Kartlar: Erdoğan, Marcelo, Hakan, Samassa, Fatih (D.G. Sivasspor), Caulker, Onur (A. Alanyaspor)

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