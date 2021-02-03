ÖZET | Sivasspor - Erzurumspor maç sonucu: 0-0

Süper Lİg'in 23. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadelede Fırat Aydınus düdük çaldı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından 5 haftadır galip gelemeyen Sivasspor puanını 25 yaparken, 4 maçtır kaybetmeyen Erzurumspor ise 21 puana çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Fırat Aydunus xx, Bahattin Duran xx, Erdem Bayık xx
DG Sivasspor: Muammer xx, Ahmet Oğuz xx, Caner Osmanpaşa x (Ziya Erdal dk. 31 x), Samba Camara xx, Uğur Çiftçi xx, Fayçal Fajr x, Hakan Arslan xx, Gradel xx, Kayode x (Issac Coffie dk. 46 x) , Erdoğan x (Boyd dk. 56 x), Yatabare x (Kone dk. 80 x)
Yedekler: Samassa, Ali Şaşal, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan, Ninga
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat xx, Da Costa xx, Leo xx, Adolphe xx, Omolo xx, Aatif xx (Rahman Buğra Çağıran dk. 80 x), Osman x (Ackah dk. 70 x), Cenk xx (Butko dk. 80 x), Novikovas x (Emrah Başsan dk. 70 x), El Kabir x (Ricardo dk. 60 x)
Yedekler: Kayacan, Hasan Hatipoğlu, Gökhan Kardeş, Oltan, Darri
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Sarı kartlar: Ziya Erdal (Sivasspor), Murat Uçar (Erzurumspor)
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