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ÖZET | Stuttgart - Borussia Dortmund maç sonucu: 2-3

11.04.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart'ı 3-2 yendi.

ÖZET | Stuttgart - Borussia Dortmund maç sonucu: 2-3

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 28. haftasında Mercedes-Benz Arena'da Stuttgart'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 17. dakikada Sasa Klajdzic'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund 47. dakikada Jude Bellingham ve 52. dakikada Marco Reus'un attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Stuttgart 78. dakikada Daniel Didavi'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-2'ye getirdi. Borussia Dortmund, 80. dakikada Ansgar Knauff ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-siyahlılar, bu galibiyetle puanını 46'ya çıkarırken Stuttgart ise 39 puanda kaldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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Bundesliga Borussia Dortmund
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