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ÖZET | Tottenham - Brentford maç sonucu: 2-0

FUTBOL HABERLERİ  | 06.01.2021 07:50 | Son Güncelleme

İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham, konuk ettiği Brentford'u 2-0 yenerek turnuvada adını finale yazdıran ilk takım oldu.

ÖZET | Tottenham - Brentford maç sonucu: 2-0

Kupanın yarı finalinde, bu sezon ligde zirve mücadelesi veren Tottenham, turnuvada ilk kez son 4 takım arasına kalan Championship ekiplerinden Brentford ile karşılaştı.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Moussa Sissoko'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Tottenham, 70. dakikada Heung-Min Son'un ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a getirdi ve karşılaşma, bu şekilde tamamlandı.

Bu sonuçla Tottenham, turnuvada finale yükselen ilk takım oldu. Brentford'da Josh Dasilva, 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Tottenham, Manchester United - Manchester City eşleşmesini geçen tarafla 25 Nisan'da Wembley Stadı'nda finalde karşılaşacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS


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