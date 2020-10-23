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ÖZET | Tottenham - LASK Linz maç sonucu: 3-0

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.10.2020 09:54 | Son Güncelleme

Tottenham Hotspur, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 3-0 kazanarak üç puanı almayı başardı. 18'de Lucas, 27'de kendi kalesine Andrade ve 84'te Son Heung-Min Mourinho'nun ekibini maçta zafere taşıdı.

ÖZET | Tottenham - LASK Linz maç sonucu: 3-0

UEFA Avrupa Ligi J Grubu mücadelesinde Tottenham ile LASK Linz karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Saat 22.00'de başlayan mücadelede Tottenham'a galibiyeti getren golleri 18'de Lucas, 27'de kendi kalesine Andrade ve 84'te Son Heung-Min kaydetti.

Gruptaki diğer maçta ise Ludogorets sahasında konuk ettiği Antwerp'e 2-1 mağlup oldu.

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