ÖZET | Tottenham - LASK Linz maç sonucu: 3-0

UEFA Avrupa Ligi J Grubu mücadelesinde Tottenham ile LASK Linz karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Saat 22.00'de başlayan mücadelede Tottenham'a galibiyeti getren golleri 18'de Lucas, 27'de kendi kalesine Andrade ve 84'te Son Heung-Min kaydetti.
Gruptaki diğer maçta ise Ludogorets sahasında konuk ettiği Antwerp'e 2-1 mağlup oldu.
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