ÖZET | Trabzonspor 1-1 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Konuk ekibin golünü 6. dakikada Muğdat Çelik kaydetti. Trabzonspor'un golünü ise 29. dakikada Anastasios Bakasetas attı.
Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Trabzonspor 57 puanla 4. sırada yer buldu. 4 maçtır galibiyet alamayan Kayserispor ise 33 puanla 16. sırada yer aldı.
Trabzonspor, gelecek hafta Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Antalyaspor'u konuk edecek.
Karadeniz ekibinde 80. dakikada Caleb Ekuban ceza sahasına girer girmez şutunu çekti fakat direk gole izin vermedi. 87. dakikada bir frikik kazanan bordo - mavili takımda topun başına Lewis Baker geçti. İngiliz futbolcunun kullandığı serbest vuruşta bir kez daha top direkten döndü.
Trabzonspor, 4 oyuncu değişikliğine gitti.
Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada cezalı oyunculardan Edgar'ın yerine İranlı futbolcu Hosseini'ye, Abdulkadir Parmak'ın yerine Flavio'ya görev verdi.
Avcı, orta alanda Yunus Mallı'yı yedek kulübesine çekerken Baker'i sahaya sürdü, forvette cezasını tamamlayan Djaniny de Yusuf Sarı'nın yerine 11'de forma giydi.
Cezalı Edgar ile Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra tedavileri devam eden Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Trondsen ile Afobe, kadroda yer almayan isimler oldu.
Trabzonspor'da en son ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan ve sonraki karşılaşmalarda yedek soyunan orta saha oyuncusu Baker, Kayserispor karşılaşması ile 3 hafta sonra ilk 11'deki yerine döndü.
Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Hosseini de 2 maç aradan sonra Edgar'ın cezalı olduğu Kayserispor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.
Trabzonspor'un eksiklerinin fazla oluşu nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında 10 kişilik yedek kulübesinin 6'sı altyapıdan A takıma yükselen oyunculardan oluştu.
Eksik oyuncu sayısının fazla olduğu bordo-mavililerde, altyapıdan A takıma dahil edilen Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Serkan Asan, Hakan Yeşil, Safa Kınalı ve Süleyman Cebeci, Kayserispor mücadelesinde yedek kulübesinde yer alan isimler oldu.
Bu oyuncuların yanı sıra kulübede Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Atakan Gündüz ile Erce Kardeşler de yer alırken kulübedeki 10 isim de Türk oyunculardan oluştu.
6’ncı dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Henrique’nin altıpasa çıkardığı topa iyi hareketlenen Muğdat’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
12’nci dakikada sağ kanattan Kvrzic’in altıpasın önüne ortasına iyi hareketlenen İlhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
20’nci dakikada Bakasetas’ın pasında ceza sahası çizgisinin üzerinde topla buluşan Ekuban rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
26’ncı dakikada sol kanattan Flavio’nun ortasına altıpasın önünde iyi yükselen Bakasetas’ın kafa vuruşunda Doğan son anda topu köşeden çıkardı.
29’uncu dakikada Nwakaeme’nin pasıyla savunmanın arkasına iyi hareketlenen Bakasetas meşin yuvarlağı önüne indirdikten sonra penaltı noktasının solundan vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
32’nci dakikada Ekuban’ın sağ kanattan kaleye gönderdiği sert şutu Doğan son anda kornere çeldi.
50’nci dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut yandan dışarıya gitti.
52’nci dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şutu kaleci Doğan son anda kornere çeldi.
65’inci dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Bakasetas’ın doğrudan kaleye gönderdiği topu Doğan son anda çıkardı, dönen topu Flavio kafa ile tekrar kaleye gönderdi ancak Doğan bu kez de kornere çelmeyi başardı.
80’inci dakikada Ekuban’ın ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şutta top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
85’inci dakikada ceza sahası çizginin hemen yanında sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Bakasetas’ın doğrudan kaleye gönderdiği top savunmadan da sekip kaleye yöneldi ancak Doğan son anda kornere çeldi.
87’nci dakikada ceza sahası yayının hemen solundan kazanılan serbest vuruşta Baker’ın kaleye gönderdiği sert şut üst direğe çarpıp oyuna alanına geri döndü, devamında Yusuf’un kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Doğan kurtardı.
90’ıncı dakikada Yusuf’un sağ kanattan kaleye gönderdiği şutu Doğan direk dibinden kornere çeldi.
90+6’ncı dakikada Bakasetas’ın penaltı noktasının solundan kaleye gönderdiği sert şutu Doğan kurtardı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
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