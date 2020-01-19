ÖZET | Trabzonspor 6-0 Kasımpaşa maç sonucu

Süper Lig'İn ikinci yarı ilk haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Kasımpaşa büyük üstünlük sağlayan Trabzonspor 10 kişi kalan rakibini 6-0 mağlup etti. Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde... Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 25. dakikada Jose Sosa, 27. 55. ve 88. dakikalarda Alexander Sörloth ile 29. ve 83. dakikalarda Nwakaeme'den geldi. Öte yandan Kasımpaşa'da Fernandes, 46. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bordo-mavililerin Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, attığı gollerle bu sezon Trabzonspor'da 18 gole ulaştı ve kariyerinde en çok gol attığı sezonu henüz 18. haftada yakaladı. Kasımpaşa, teknik direktörlüğe getirilen Tayfur Havutçu'nun takımın başında yer aldığı 6 maçta 23 gol yedi ve kalesinde maç başına 3,5 golün üstünde görerek kötü bir giriş sergiledi. Bu sonucun ardından ligde son 5 maçında 4. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 35 yaparken, son 3 maçından yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek. TRABZONSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, hafta içinde Yukatel Denizlispor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, kalede Erce Kardeşler'in yerine, sakatlığının ardından takıma dönen Uğurcan Çakır'a görev verdi. Genç teknik adam, Abdulkadir Parmak'ı yedek kulübesine çekerken, Ganalı forvet Caleb Ekuban'ı ilk 11'de oynattı. En son ligin 3. haftasındaki Fenerbahçe maçında ilk 11'de görev alan Ekuban, sakatlığının ardından 14 hafta sonra 11'de şans buldu. STURRİDGE YİNE YOK Trabzonspor'un İngiliz golcüsü Daniel Sturridge, Kasımpaşa maçı kadrosunda da yer almadı. Antalya kampında sakatlık yaşayan golcü oyuncu, Yukatel Denizlispor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından ikinci yarının ilk haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında da kadroya dahil edilmedi.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da forma giyemedi. ÜÇ İSİM SAKATLIKTAN DÖNDÜ Trabzonspor'da ligin 16. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Yusuf Sarı ile 17. haftadaki Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde sakatlanan Uğurcan Çakır ile Filip Novak, Kasımpaşa maçıyla takıma döndü. Uğurcan maça ilk 11'de başlarken, Yusuf Sarı ile Novak ise yedek kulübesinde yer aldı. MAÇA YOĞUN İLGİ Trabzonsporlu taraftarlar, Kasımpaşa karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadyumu tribünlerinin tamamına yakınını doldurarak ikinci yarının ilk karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Bu arada, Kayserispor ile sözleşmesini feshettikten sonra Trabzonspor'un gündeminde yer alan sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu da Medical Park Stradyumu'na gelerek karşılaşmayı tribünden takip etti. TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ 18. dakikada Hajradinovic'in uzak mesafeden şutunu kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.

25. dakikada Sosa'nın ceza sahası içinde kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fatih'in solundan filelerle buluştu. 1-0

27. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Sörloth'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlara gitti. 2-0

29.dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında önüne alan Nwakaeme ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

55. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Nwakaeme'nin pasında arka direkte Sörloth, meşin topu ağlara gönderdi. 4-0

72. dakikada Serkan Asan yerden pasında topla buluşan Sörloth'ün şutu auta çıktı.

83. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kafalardan seken topu önüne alan Nwakaeme, ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruşla topu filelere yolladı. 5-0

88. dakikada Doğan Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Serkan Asan'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Sörloth kafayla ağlarla buluşturdu. 6-0