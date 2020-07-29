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ÖZET | Trabzonspor-Alanyaspor: 2-0

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 29.07.2020 23:33 | Son Güncelleme

Lig şampiyonluğunu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan karşılaşma 2-0'lık skorla sonuçlandı.

Süper Ligi ikinci sırada bitiren Trabzonspor, sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlama peşindeydi. Alanyaspor ise tarihinde ilk kez bu sevinci yaşamanın planlarını yapıyordu. Kıyasıya bir rekabete sahne olan maç 2-0'lık skorla sonuçlandı.

MAÇ BAŞLADI

  1. dakikada ceza sahası dışında topu alan Bakasetas’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

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  1. dakikada sol taraftan Guilherme’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Campi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

  2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sörloth’un şutunu kaleci Marafona oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Guilherme’nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

  3. dakikada sol tarafta topla buluşan Sörloth’un ceza sahası içine yerden verdiği pasta Abdülkadir Ömür gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

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  1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sörloth’un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

İKİNCİ YARI

48.dakikada sağ çaprazdan Sosa şutunu çekti top yandan auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 54.dakikada Alanyaspor'da oyundan Siopis çıktı yerine Salih Uçan girdi

SARI KART 61.dakikada Trabzonspor takımında Joao Pereira itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 63.dakikada Alanyaspor'da oyundan Efecan çıktı yerine Onur Bulut girdi

Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Joao Pereira ortaladı arka direkte Bilal Başaçıkoğlu uçarak kafayı vurdu top az farkla auta gitti

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66.dakikada sol kanattan topu taşıyan Bilal Başaçıkoğlu yerden vurdu şutu kalecide kaldı

70.dakikada Bakasetas sağ çaprazdan sert vurdu şutu az farkla auta gitti

74.dakikada savunmadan çıkan Campi sert vurdu şutu yandan auta gitti

75.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Junior Fernandes kafayı vurdu ama zayıf kalan şutu kaleci Uğurcan'da kaldı

Trabzonspor'da Novak sakatlandı. Ceza sahasına gelen ortada Alanyasporlu oyuncu ile çarpışan Novak, yerde kaldı. Kafasında açılma olan Novak oyuna devam edemedi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 78.dakikada oyundan Novak çıktı yerine Kamil Ahmet girdi

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83.dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına gelen topu kaleci Uğurcan çıkıp aldı

89' Trabzonspor tehlikeli geldi! Sörloth'un ara pasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, ceza sahasına doğru topu sürdü şutunu gerçekleştirdi ama top auta gitti.

90' Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçına en az +10 dakika ilave süre eklendi.

90+6 Alanyaspor'un Cisse ile attığı gol iptal edildi. Karar, ofsayt.

GOL! 90+10'da Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth topu ağlarla buluşturdu. Skor 2-0!

Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli bir pozisyon olmadı ve kupayı Trabzonspor kazandı.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Trabzonspor: Uğurcan, Joao Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Papiss Cisse

Gol: Abdülkadir Ömür,Sörloth (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Siopis (Alanyaspor), Campi, Joao Pereira (Trabzonspor)

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