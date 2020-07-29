ÖZET | Trabzonspor-Alanyaspor: 2-0

Süper Ligi ikinci sırada bitiren Trabzonspor, sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlama peşindeydi. Alanyaspor ise tarihinde ilk kez bu sevinci yaşamanın planlarını yapıyordu. Kıyasıya bir rekabete sahne olan maç 2-0'lık skorla sonuçlandı.
dakikada sol taraftan Guilherme’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Campi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sörloth’un şutunu kaleci Marafona oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Guilherme’nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
48.dakikada sağ çaprazdan Sosa şutunu çekti top yandan auta gitti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 54.dakikada Alanyaspor'da oyundan Siopis çıktı yerine Salih Uçan girdi
SARI KART 61.dakikada Trabzonspor takımında Joao Pereira itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 63.dakikada Alanyaspor'da oyundan Efecan çıktı yerine Onur Bulut girdi
Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Joao Pereira ortaladı arka direkte Bilal Başaçıkoğlu uçarak kafayı vurdu top az farkla auta gitti
66.dakikada sol kanattan topu taşıyan Bilal Başaçıkoğlu yerden vurdu şutu kalecide kaldı
70.dakikada Bakasetas sağ çaprazdan sert vurdu şutu az farkla auta gitti
74.dakikada savunmadan çıkan Campi sert vurdu şutu yandan auta gitti
75.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Junior Fernandes kafayı vurdu ama zayıf kalan şutu kaleci Uğurcan'da kaldı
Trabzonspor'da Novak sakatlandı. Ceza sahasına gelen ortada Alanyasporlu oyuncu ile çarpışan Novak, yerde kaldı. Kafasında açılma olan Novak oyuna devam edemedi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 78.dakikada oyundan Novak çıktı yerine Kamil Ahmet girdi
83.dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına gelen topu kaleci Uğurcan çıkıp aldı
89' Trabzonspor tehlikeli geldi! Sörloth'un ara pasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, ceza sahasına doğru topu sürdü şutunu gerçekleştirdi ama top auta gitti.
90' Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçına en az +10 dakika ilave süre eklendi.
90+6 Alanyaspor'un Cisse ile attığı gol iptal edildi. Karar, ofsayt.
GOL! 90+10'da Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth topu ağlarla buluşturdu. Skor 2-0!
Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli bir pozisyon olmadı ve kupayı Trabzonspor kazandı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
Trabzonspor: Uğurcan, Joao Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Papiss Cisse
Gol: Abdülkadir Ömür,Sörloth (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Siopis (Alanyaspor), Campi, Joao Pereira (Trabzonspor)
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