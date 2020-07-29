ÖZET | Trabzonspor-Alanyaspor: 2-0

Süper Ligi ikinci sırada bitiren Trabzonspor, sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlama peşindeydi. Alanyaspor ise tarihinde ilk kez bu sevinci yaşamanın planlarını yapıyordu. Kıyasıya bir rekabete sahne olan maç 2-0'lık skorla sonuçlandı.

MAÇ BAŞLADI

dakikada ceza sahası dışında topu alan Bakasetas’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

dakikada sol taraftan Guilherme’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Campi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sörloth’un şutunu kaleci Marafona oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Guilherme’nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. dakikada sol tarafta topla buluşan Sörloth’un ceza sahası içine yerden verdiği pasta Abdülkadir Ömür gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sörloth’un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

İKİNCİ YARI

48.dakikada sağ çaprazdan Sosa şutunu çekti top yandan auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 54.dakikada Alanyaspor'da oyundan Siopis çıktı yerine Salih Uçan girdi

SARI KART 61.dakikada Trabzonspor takımında Joao Pereira itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 63.dakikada Alanyaspor'da oyundan Efecan çıktı yerine Onur Bulut girdi

Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Joao Pereira ortaladı arka direkte Bilal Başaçıkoğlu uçarak kafayı vurdu top az farkla auta gitti