ÖZET | Türk Telekom 81 -83 Fenerbahçe Beko (Türkiye Kupası)

Salon: Ankara
Hakemler: Emin Moğulkoç x, Mehmet Karabilecen x, Semih Vural x
Türk Telekom: Johnson xx 18, Muhammed Baygül xx 17, Fall x 7, Wiltjer xx 10 , Campbell xxx 19, Harris x 3, Metin Türen x 5, Polat Kaya x 2
Başantrenör: Burak Gören
Fenerbahçe Beko: Kalinic xx 17, Sloukas xx 11, De Colo xxx 19, Williams, Vesely xx 15, Ahmet Düverioğlu x 4, Melih Mahmutoğlu xx 10, Ali Muhammed x 5, Berkay Candan x 2,
Başantrenör: Zeljko Obradovic
(İHA)
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