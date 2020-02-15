SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. ÖZET | Türk Telekom 81 -83 Fenerbahçe Beko (Türkiye Kupası)

ÖZET | Türk Telekom 81 -83 Fenerbahçe Beko (Türkiye Kupası)

BASKETBOL HABERLERİ  | 15.02.2020 09:54 | Son Güncelleme

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 83-81 mağlup ederek finalde Darüşşafaka Tekfen'in rakibi oldu.

ÖZET | Türk Telekom 81 -83 Fenerbahçe Beko (Türkiye Kupası)

Türk Telekom 81 - 83 Fenerbahçe Beko

Salon: Ankara
Hakemler: Emin Moğulkoç x, Mehmet Karabilecen x, Semih Vural x

Türk Telekom: Johnson xx 18, Muhammed Baygül xx 17, Fall x 7, Wiltjer xx 10 , Campbell xxx 19, Harris x 3, Metin Türen x 5, Polat Kaya x 2
Başantrenör: Burak Gören

Fenerbahçe Beko: Kalinic xx 17, Sloukas xx 11, De Colo xxx 19, Williams, Vesely xx 15, Ahmet Düverioğlu x 4, Melih Mahmutoğlu xx 10, Ali Muhammed x 5, Berkay Candan x 2,
Başantrenör: Zeljko Obradovic

    1. Periyot: 23-21 (Türk Telekom lehine)
      Devre: 48-45 (Türk Telekom lehine)
  2. Periyot: 69-69

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu
Shane Larkin'den kötü haberShane Larkin'den kötü haber
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Solgar Vitamin Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko türk telekom

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan ilk görüntüler! İsyan etti

Survivor'dan ilk görüntüler! İsyan etti

Baba ile oğulun kavgası kanlı bitti!

Baba ile oğulun kavgası kanlı bitti!

Maçın önüne geçen görüntü

Maçın önüne geçen görüntü

Garry Rodrigues'ten Galatasaray tepkisi!

Garry Rodrigues'ten Galatasaray tepkisi!

Başakşehir Beşiktaş'ı tek golle geçti!

Başakşehir Beşiktaş'ı tek golle geçti!

Manchester City'ye UEFA'dan şok ceza!

Manchester City'ye UEFA'dan şok ceza!

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kobe Bryant’ın son tweeti gündeme oturdu

Kobe Bryant’ın son tweeti gündeme oturdu

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Mahmutoğlu: Elimizden geleni yapacağız

'Elimizden geleni yapacağız'

ÖZET | Türk Telekom 81 -83 Fenerbahçe Beko (Türkiye Kupası)

Fenerbahçe Beko finalde

Shane Larkin: Türk vatandaşı oldum, harika hissediyorum

''Türk vatandaşı oldum, harika hissediyorum''

Shane Larkin, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Shane Larkin'den kötü haber

Shane Larkin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını aldı

Larkin kimlik kartını aldı

Shaquielle McKissic, Olympiakos'ta

Beşiktaş'tan Olympiakos'a gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.