ÖZET | Türkiye 3-3 Letonya

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında A Milli Takımımız, Letonya'yı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi. Daha önce Şenol Güneş yönetiminde 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj turunda Letonya'ya elenen Milli Takım, yine bir Letonya karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı. A Milli Takım'ın gollerini 2. dakikada Kenan Karaman, 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti. Letonya'nın golleri 35. dakikada Roberts Savalnieks, 57. dakikada Roberts Uldrisis ve 79. dakikada Davis Ikaunieks'ten geldi. G GRUBU PUAN DURUMU (7) Türkiye

(6) Hollanda

(6) Karadağ

(6) Norveç

(1) Letonya

(0) Cebelitarık SADECE 1924'TE YENEBİLDİK Milliler, Letonya ile yaptığı 5'i resmi, 2'si özel 7 maçtan birini kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 5 karşılaşma beraberlikle sona erdi. İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.

Letonya ile berabere kalarak puanını 7 yapan A Milli Takımımız, bir sonraki maçını 1 Eylül'de Karadağ ile içerde oynayacak. TÜRKİYE - LETONYA MAÇ ÖZETİ 1' Hakem Daniel Stefanski'nin düdüğüyle karşılaşma Milli Takımımızın vuruşuyla başlıyor. 2' Yusuf Yazıcı ile sağ kanattan köşe vuruşu kullanıyoruz. Yusuf'un ortasında Letonya savunması ön direkte karşılıyor. 2' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!! Milli Takımımız, Kenan Karaman'ın golüyle öne geçiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza alanı hemen içinde topla buluşan Kenan Karaman, sol ayağıyla yerden yaptığı düzgün vuruşla topu kalecinin solundan ağlarla buluşturuyor. 6' Caner Erkin'in sol kanattan yerden yaptığı ortada Letonya savunması topu uzaklaştırıyor. 9' Andrejs Ciganiks'in sol kanattan ortasında Çağlar Söyüncü kafayla topu kalecimiz Uğurcan Çakır'a bırakıyor. 10' Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Yazıcı, ilk anda topun kontrolünü sağlamakta güçlük çekiyor. Yusuf, sonrasında vuruş açısını yakalayıp şutunu çekiyor ancak savunmadan seken top kaleci Pavels Steinbors'ta kalıyor.

18' Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Pavels Steinbors tek yumrukla uzaklaştırmak istiyor fakat top Çağlar Söyüncü'de kalıyor. Çağlar Söyüncü'nün pasında Ozan Tufan sağ ayağıyla ceza alanı içinden gelişine şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde üstten auta gidiyor. 33' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!! Milli Takımımız, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkarıyor. Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Letonya savunmasının uzaklaştırdığı top ceza yayı gerisinde Hakan Çalhanoğlu geliyor. Hakan Çalhanoğlu, sağ ayağıyla bekletmeden gelişine şutunu çekiyor ve topu kaleci Pavels Steinbors'un sağından ağlarla buluşuyor. 35' GOL! Letonya, Roberts Savalnieks'in golüyle farkı 1'e indiriyor. Sol kanattan gelişen atakta Raivis Jurkovskis topla birlikte ceza alanı içine girdikten sonra ayağının dışıyla pasını Roberts Savalnieks'e çıkarıyor. Roberts Savalnieks, altıpasın solundan yaptığı vuruşta top yan kale direğine de çarparak ağlarla buluşuyor. 37' Kaleyi cepheden gören noktadan kazandığımız serbest vuruşu kullanmak için topun başına Burak Yılmaz geçiyor. Burak Yılmaz, sağ ayağıyla etkili bir şut çıkarıyor ancak top az farkla yandan auta gidiyor.