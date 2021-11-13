ÖZET | Türkiye 6-0 Cebelitarık

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz 10 kişi kalan rakibi karşısında 6-0'lık skorla mücadeleden galip ayrıldı. Türkiye - Cebelitarık maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Ay-Yıldızlı ekibimize galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 38. ve 41. dakikalarda Halil Dervişoğlu, 65. dakikada Merih Demiral, 81. dakikada Serdar Dursun ve 84. dakikada Mert Müldür kaydetti.

Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, puanını 18'e yükseltti ve Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalmasının ardından 2. sıraya yerleşti. Cebelitarık ise 0 puanda kaldı.

A Milli Takımımız, G Grubu'nun son maçında 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cebelitarık ise Letonya'yı ağırlayacak.

PUAN DURUMU

19 - Hollanda

18 - TÜRKİYE

18 - Norveç

11 - Karadağ

6 - Letonya

0 - Cebelitarık

KALAN MAÇLAR

TÜRKİYE

Karadağ (D)

HOLLANDA

Karadağ (D)

Norveç

NORVEÇ

Hollanda (D)

KUNTZ'TAN SÜRPRİZ 11

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık maçına sürpriz bir ilk 11 ile çıktı.

Kale ve savunmada ideal isimleri kullanan Kuntz, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. A Milli Takım kadrosuna Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrası dahil olan Barış Alper Yılmaz, ilk kez çağrıldığı kadro sonrası ilk kez milli maça çıktı.

Orkun Kökçü ile birlikte Hakan Çalhanoğlu'na görev veren Kuntz, merkezde defansif bir ismi tercih etmedi.

Forvette Halil Dervişoğlu ile Burak Yılmaz ise birlikte görev aldı.

MAÇ ÖZETİ

11' milli takım öne geçti. Cebelitarık ceza sahası önünde Burak Yılmaz'dan topu alan Kerem Aktürkoğlu, dört rakibinin arasından geçip ceza sahasına girdi. Kerem'in yerden düzgün şutunda kaleciye de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

31' ay-yıldızlı ekip ikinci gole yaklaştı. Zeki Çelik'in sağ kanattan arka direğe ortasında Halil Dervişoğlu kafa ile topu içeriye indirirken, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kaleye yöneldi. Kaleci Coleing'in son anda müdahale etti top, Caner Erkin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

37' milli takım net bir fırsatı değerlendiremedi. Hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz, ceza sahasına hareketlenen Barış Alper'e pasını atarken, bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Coleing'de kaldı.

38' milli takım farkı 2'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu ile başlayan atakta milli futbolcular rakip ceza sahası önünde hızlı paslaştı. Son olarak Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu'na pasını attı. Halil'in ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

41' ay-yıldızlı ekip 3. golünü buldu. Hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz sağ kanatta topla buluştu ve ceza sahasına hareketlenen Halil Dervişoğlu'nun önüne pasını attı. Halil, altı pas önünde ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 3-0.

45+4' milli takım, rakip ceza yayı sağ çaprazından frikik kazandı. Caner Erkin'in kullandığı frikikte top üst direkten geri döndü.

Müsabakanın ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Serhiy Boiko, Volodymyr Volodin, Viktor Nyzhnyk (Ukrayna)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

Cebelitarık: Coleing, Mouelhi, Chipolina, Annesley, Olivero, De Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Jolley, Valarino

Kırmızı kart: Dk. 22 Olivero (Cebelitarık)

Sarı kart: Dk. 26 Jolley (Cebelitarık)



