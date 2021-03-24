ÖZET | Türkiye-Hollanda: 4-2

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız ile Hollanda karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız 4-2'lik skorla kazandı.
Millilerimize galibiyeti getiren golleri 15, 34 ve 81. dakikalarda Burak Yılmaz, 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu attı. Burak Yılmaz'ın ilk golü ceza sahası dışından, ikinci golü penaltıdan, üçüncü golü ise frikikten geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun golü de ceza sahası dışından yaptığı enfes vuruşla geldi.
Hollanda'nın golleri ise 75. dakikada Davy Klaassen ve 76. dakikada Luuk de Jong'dan geldi.
Burak Yılmaz, Hollanda'ya karşı son 3 maçta da gol attı ve toplam 5 golle Hollanda'ya karşı son 50 yılda en çok gol atan oyuncu oldu.
Bu sonuçla birlikte A Milli Takımımız, elemelere 3 puanla başladı, Hollanda ise ilk maçını puansız geçti.
A Milli Takımımız, elemelerdeki ikinci maçını 27 Mart Cumartesi akşamı Norveç'e karşı deplasmanda oynayacak. Hollanda ise aynı gün Letonya'yı konuk edecek.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi.
Uğurcan Çakır, ay-yıldızlı forma ile beşinci maçına Hollanda karşısında çıktı. 25 yaşındaki file bekçisi daha önce 2'si resmi, 2'si özel olmak üzere 4 maçta A Milli Takım kalesini korumuştu.
Şenol Güneş, Hollanda karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.
Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Caner Erkin, Deniz Türüç, Emre Kılınç ve Kaan Ayhan ise yedekler arasında yer aldı.
A Milli Takıma ilk kez davet edilen Taylan Antalyalı yedekler arasında forma şansı bekledi. Ay-yıldızlı takım aday kadrosunda ilk kez yer alan Halil Akbunar ise maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığı süren Merih Demiral, milli takıma bugün davet edilen Abdülkerim Bardakçı ile kaleci Gökhan Akkan da maç kadrosunda bulunmayan diğer isimler oldu.
A Milli Futbol Takımı, 2 bin 779 gün sonra Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir karşılaşmaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip son olarak 14 Ağustos 2013'te Gana ile oynanan özel maçta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maça çıkmış ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Gana karşısında milli takımın golleri Burak Yılmaz ve Umut Bulut'tan gelmişti.
Hollanda'nın ilk 11'inde yer aldığı açıklanan kaleci Jasper Cillessen, maç öncesi ısınma bölümünde sakatlandı. Cillessen'in yerine, Türkiye karşısında kalede Tim Kurul maça başladı. Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, Galatasaray forması giyen Ryan Babel'e ise ilk 11'de şans vermedi. De Boer takımını sahaya Krul, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Malen, Berghuis ve Depay ilk 11'iyle sürdü.
Mücadeleye Hollanda topa sahip olarak ve kısa paslarla oynayarak başladı. Takım olarak topun arkasına geçen ve orta sahadan itibaren rakibine alan bırakmayan Millilerimiz, ikili mücadelelerdeki başarıları ve yaptıkları pas arasıyla dikkat çekti.
Kazanılan toplarla hızlı hücumlar düşününen Ay yıldızlılarımız, 15. dakikada golü buldu.
Hollanda'nın kazandığı kornerde Okay topa müdahalesini yaptı. Yaşanan karambol sonrası topu uzaklaştırdık ve Hakan Çalhanoğlu ile topu hızlıca Hollanda yarı alanına taşıdık. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında Burak Yılmaz, ceza sahası dışından ayağının dışıyla vuruşunu yaptı. Matthijs de Ligt'e çarpan top kalenin sol tarafından ağlarla buluştu.
Burak Yılmaz böylece Hollanda'ya karşı oynadığı üst üste 3. maçında golü buldu.
Hollanda, golden sonra daha çok risk alarak oynamaya başladı. Savunmada özellikle Çağlar Söyüncü müdahaleleriyle dikkat çekerken, isabetli uzun paslarıyla da takımımızı etkili bir şekilde hızlı hücumlara çıkardı.
Hollanda'nın bu bölümdeki tek tehlikeli atağı 20. dakikada geldi. Ceza yayına sokulan Malen takım arkadaşı Depay ile duvar pası yaparak ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ancak kalecimiz Uğurcan Çakır sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
Hızlı hücumlarla etkili olmayı sürdüren Millilerimiz, 34. dakikada penaltı kazandı. Yusuf Yazıcı'nın pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Okay Yokuşlu topu tekrar çevirmek isterken Malen'in müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı işaret etti.
Topun başına gelen Burak Yılmaz, net bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.
Hollanda'nın ilk yarıdaki en etkili atağı 45. dakikada geldi. Berghuis'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa De Ligt yükseldi ve vuruşunu yaptı, direkten dönen top ağlara gitmek üzereyken Okay Yokuşlu topu çizgiden çıkarmayı başardı.
Millilerimiz, ilk yarıyı 2-0'lık üstünlükle sona erdi.
İkinci yarıya adeta golle başladık. Sol çaprazdan ceza sahasına doğru sokulmak üzereyken Hakan Çalhanoğlu, aniden vuruşunu yaptı ve sol köşeden top ağlarla buluştu ve farkı 3'e çıkarttık.
Golden sonra Hollanda, topa daha fazla sahip olmaya başladı ancak bu ataklar pozisyona dönüşmedi. Çok iyi savunma yapan Millilerimiz, Hollanda'ya karşı alan paylaşımı ve kademelerle dikkat çekti.
62'de Hollanda'da ilk değişiklikler geldi. Maarten de Roon yerine Luuk de Jong oyuna dahil oldu. 64'te ise Şenol Güneş, Ozan Tufan ve Yusuf Yazıcı yerine Caner Erkin ve Taylan Antalyalı'yı oyuna sürdü.
De Boer, 69. dakikada iki değişiklik daha yaptı. Tete ve Öaşem yerine Dumfries ile Klaassen dahil oldu.
Hollanda, pozisyon bulamazken 2 dakikada 2 golle farkı 1'e indirdi.
Önce Depay'ın ortasında Klaassen topuy önünde bulup aniden dönüş yaparak topu Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluşturdu.
Santradan sonra Hollanda topu hızlıca alıp düzenlediği atakla farkı 1'e düşürdü. Sol kanattan gelişen atakta Depay'ın ortasında ön direkte kalecimiz Uğurcan Çakır'dan seken top Luuk De Jong'a çarparak filelerimize gitti.
Şenol Güneş, 2 gol sonra 2 değişiklik yaptı. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman yerine Enes Ünal ve Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.
Oyuna giren Enes Ünal, Hollanda ceza yayı içerisinde sakladığı top sonrası faulle yerde kaldı. Bu faul, 4. golümüze dönüştü.
De Boer, 4. golümüzden sonra son değişikliklerini yaptı. Wijndal ve Blind yerine Van Aanholt ve Gravenberch oyuna dahil oldu.
Milli Takımımız, son bölümde dikkatli bir oyun ve iyi savunmayla skoru tutmayı başardı ve sahadan 4-2'lik müthiş bir galibiyetle ayrıldı.
15'inci dakikada Türkiye öne geçti. Hızlı gelişen atakta Kenan Karaman pasını sol kanatta hareketlenen Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Hakan ceza sahasının hemen dışındaki Burak Yılmaz'ı gördü. Burak Yılmaz'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta de Ligt'e çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.
19'uncu dakikada Depay ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza sahası çizgisinin üstünde topla buluşan Malen'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
32'nci dakikada Hollanda ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazandı. Depay'ın şutunda baraja tarpan top kornere gitti.
34'üncü dakikada Türkiye penaltı kazandı. Burak Yılmaz'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Okay Yokuşlu, Malen'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.
35'inci dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, topu ağlara gönderdi: 2-0.
45'inci dakikada Hollanda gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Berghuis'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde de Ligt kafayı vurdu. Direğe çarpan top ağlara yönelirken, Okay Yokuşlu meşin yuvarlağı çizgiden kafayla uzaklaştırdı.
Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
46'ncı dakikada Türkiye farkı 3'e çıkardı. Umut Meraş'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda top kaleci Krul'un solundan ağlarla buluştu: 3-0.
63'üncü dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Ozan Kabak'ın aşırtma pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ozan Tufan, ceza sahasına kadar girdikten sonra çaprazdan şutunu çekti. De Ligt'in ayak koyduğu top kornere gitti.
75'inci dakikada Hollanda farkı 2'ye düşürdü. Sol kanattan gelişen atakta Depay ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Klaassen, yüzünü kaleye döndükten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.
76'ncı dakikada Hollanda bir gol daha buldu. Sol kanattan gelişen atakta Depay içeri çevirdi. Uğurcan Çakır'ın sektirdiği top Luuk de Jong'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.
81'inci dakikada Türkiye farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Burak Yılmaz geçti. Bu oyuncunun sert şutunda top kaleci Krul'un solundan ağlarla buluştu: 2.
90+4'üncü dakikada Hollanda penaltı kazandı. Ceza sahası içinde de Ligt, Ozan Kabak'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Michael Oliver, beyaz noktayı gösterdi. Depay'ın penaltısında kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye sahasında Hollanda'yı 4-2 mağlup etti.
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