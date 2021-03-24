ÖZET | Türkiye-Hollanda: 4-2

Burak Yılmaz, Hollanda'ya karşı son 3 maçta da gol attı ve toplam 5 golle Hollanda'ya karşı son 50 yılda en çok gol atan oyuncu oldu.

Hollanda'nın golleri ise 75. dakikada Davy Klaassen ve 76. dakikada Luuk de Jong'dan geldi.

Millilerimize galibiyeti getiren golleri 15, 34 ve 81. dakikalarda Burak Yılmaz, 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu attı. Burak Yılmaz'ın ilk golü ceza sahası dışından, ikinci golü penaltıdan, üçüncü golü ise frikikten geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun golü de ceza sahası dışından yaptığı enfes vuruşla geldi.

A Milli Takıma ilk kez davet edilen Taylan Antalyalı yedekler arasında forma şansı bekledi. Ay-yıldızlı takım aday kadrosunda ilk kez yer alan Halil Akbunar ise maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığı süren Merih Demiral, milli takıma bugün davet edilen Abdülkerim Bardakçı ile kaleci Gökhan Akkan da maç kadrosunda bulunmayan diğer isimler oldu.

Uğurcan Çakır, ay-yıldızlı forma ile beşinci maçına Hollanda karşısında çıktı. 25 yaşındaki file bekçisi daha önce 2'si resmi, 2'si özel olmak üzere 4 maçta A Milli Takım kalesini korumuştu.

2779 GÜN SONRA ATATÜRK OLİMPİYAT

A Milli Futbol Takımı, 2 bin 779 gün sonra Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir karşılaşmaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip son olarak 14 Ağustos 2013'te Gana ile oynanan özel maçta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maça çıkmış ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Gana karşısında milli takımın golleri Burak Yılmaz ve Umut Bulut'tan gelmişti.

HOLLANDA İLK 11'İ SON ANDA DEĞİŞTİ

Hollanda'nın ilk 11'inde yer aldığı açıklanan kaleci Jasper Cillessen, maç öncesi ısınma bölümünde sakatlandı. Cillessen'in yerine, Türkiye karşısında kalede Tim Kurul maça başladı. Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, Galatasaray forması giyen Ryan Babel'e ise ilk 11'de şans vermedi. De Boer takımını sahaya Krul, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Malen, Berghuis ve Depay ilk 11'iyle sürdü.

KONTRA BAŞLADIK, BURAK İLE GOLÜ BULDUK

Mücadeleye Hollanda topa sahip olarak ve kısa paslarla oynayarak başladı. Takım olarak topun arkasına geçen ve orta sahadan itibaren rakibine alan bırakmayan Millilerimiz, ikili mücadelelerdeki başarıları ve yaptıkları pas arasıyla dikkat çekti.