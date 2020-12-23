SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. ÖZET | Valladolid - Barcelona maç sonucu: 0-3

ÖZET | Valladolid - Barcelona maç sonucu: 0-3

İSPANYA HABERLERİ  | 23.12.2020 08:23 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Barcelona, deplasmanda Valladolid'i 3-0 mağlup etti.

ÖZET | Valladolid - Barcelona maç sonucu: 0-3

Ligin alt sıralarındaki Valladolid'e karşı rahat bir galibiyet alan Barcelona'nın gollerini Clement Lenglet (Dk. 20), Martin Braithwaite (Dk. 35) ve Lionel Messi (Dk. 65) attı.

Ligin ilk iki haftasındaki maçları eksik olan ve 14-17 Ocak'ta organize edilecek İspanya Süper Kupası 4'lü turnuvasından dolayı 19. hafta maçını erken oynayan Barcelona, 24 puanla 5. sırada yer alıyor. Valladolid ise 14 puanla 18. sırada bulunuyor.

LİDER ATLETİCO MADRİD

Diğer yandan ligin üst sıralarını ilgilendiren 15. haftanın önemli maçında Atletico Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Puanını 32'ye çıkaran Atletico Madrid, La Liga'nın ilk iki haftasındaki maçları eksik olmasına rağmen liderliğini korudu. Ligde bir maç fazlası olan Real Sociedad da 26 puanla 3. sırada kaldı.

Kovid-19 salgınından dolayı geçen sezon ağustos ayında biten Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finalde mücadele eden Atletico Madrid ve Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanan Sevilla, ileri bir tarihte oynanmak üzere La Liga'ya iki hafta sonra başlamıştı.

MESSİ 46 YIL SONRA PELE'Yİ GEÇTİ

Bu arada Barcelona formasıyla 644. golünü atan Messi, dünyaca ünlü eski futbolcu Pele'ye ait olan aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu.

Pele, 1957-1974 yılları arasında formasını giydiği Brezilya'nın Santos takımında 656 maçta 643 gol atmıştı. 46 yıl sonra bu rekoru kıran ve 17 sezondur Barcelona'da oynayan Messi, 748. maçında 644. golünü ağlara gönderdi. Pele, bu rekora 19 Aralık'ta ortak olan Messi'ye bir tebrik mesajı yollamıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Lionel Messi'den transfer açıklaması geldi!Lionel Messi'den transfer açıklaması geldi!
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı
Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı
Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi
Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha!
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha!
Diagne'den şok hareket!
Diagne'den şok hareket!
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
Galatasaray'dan farklı tarife!
Galatasaray'dan farklı tarife!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Beşiktaş liderliğe göz kırptı!
Beşiktaş liderliğe göz kırptı!
Hayranlarına müjdeyi verdi!
Hayranlarına müjdeyi verdi!
Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!
Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Valladolid - Barcelona maç sonucu: 0-3
Barcelona deplasmanda rahat kazandı
Anadolu Efes, Barcelona'yı devirdi!
Anadolu Efes, Barcelona'yı devirdi!
Lionel Messi: Kötü günleri geride bıraktım
Lionel Messi'den transfer açıklaması geldi!
Real Madrid Başkanı Perez'den Süper Lig açıklaması
Florentino Perez'den 'Süper Lig' açıklaması
ÖZET | Eibar 1-3 Real Madrid
Benzema yanıyor, Real Madrid kazanıyor
Luis Suarez savcılığa ifade verdi
Luis Suarez savcılığa ifade verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.