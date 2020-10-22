ÖZET | Villarreal 5-3 Sivasspor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, ilk maçında deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geldi. Ceramica Stadı'nda oynanan mücadelede 2-0'dan geri dönen, 3-2'den sonra beraberliği yakalayan Sivasspor, sahadan 5-3'lük yenilgiyle ayrıldı. Villarreal'a galibiyeti getiren goller, 13. dakikada Kubo, 20. dakikada Bacca, 57. dakikada Foyth ile 74. ve 78. dakikalarda Alcacer'den geldi. Villarreal'in 70. dakikada oyuna giren golcüsü Alcacer, oyunu da değiştiren isim oldu. Sivasspor'un sayılarını ise 33. dakikada Kayode, 43. dakikada Yatabare ve 64. dakikada Gradel kaydetti. Öte yandan Villarreal'de 37. dakikada Bacca'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi. Grubun diğer maçında Maccabi Tel Aviv, evinde Qarabag'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. I Grubu'nun 2. haftasında Villarreal, deplasmanda Qarabag ile karşılaşacakken, temsilcimiz Sivasspor evinde Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. ÇALIMBAY'DAN 3 DEĞİŞİKLİK Sivasspor, son lig maçına göre ilk 11'inde 3 futbolcusunu değiştirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kayserispor'a kaşı deplasmanda 3-1 kazandıkları son lig maçına nazaran defansta Ziya Erdal'ın yerine Robin Yalçın ve Goiano'nun yerine de Uğur Çiftçi'ye şans verdi.

Sivasspor'da sakat olan Erdoğan Yeşilyurt'un yerine ise Kayode ilk 11'de yer aldı. VILLARREAL'DEN ROTASYON Ev sahibi Villarreal takımı ise Valencia'ya karşı 2-1 kazandıkları son lig maçına göre ilk 11'inde 8 futbolcusunu değiştirdi. Villarreal teknik direktörü Unai Emery, kalede Sergio Asenjo'nun yerine Geronimo Rulli'ye fırsat verirken, defansta ve orta sahada 3'er, forvette ise 1 futbolcusunu değiştirerek Sivasspor karşısına çıkmayı tercih etti. Sivasspor'a karşı takımında rotasyona gideceğini önceden açıklayan Emery'nin, ağustos ayında kadrolarına kattıkları ve bu zamana kadar fazla oynama şansı vermediği Japon orta saha oyuncusu Takefusa Kubo'yu da ilk 11'de oynatması dikkati çekti. Diğer yandan Kovid-19 salgınları önlemleri kapsamında seyirci alınmayan maça, İspanyol basınının yanı sıra yabancı gazetecilerin de ilgi gösterdiği görüldü. Karşılaşmayı izleyenler arasında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da yer aldı.

VİLLARREAL - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ 1' İlk düdük geldi zorlu mücadele başladı... 2' Unai Emery kenardan oyuncularını uyarıyor. İspanyol teknik adam bugün rotasyonlu bir kadroyla Sivasspor karşısına çıktı. 4' Villarreal çok adamla etkili gelmek istedi. Take'nin ara pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan Bacca'nın içeriye çevirmek istediği top kaleci Samassa'da kaldı. 6' Villarreal yine kalabalık geldi. Etkili paslaşmaların ardından Bacca bu kez sağ kanatta topu aldı ve geriye doğru çıkardığı topa ceza alanı dışından Costa gelişine vurdu. Top farklı şekilde auta gitti. 9' Sivasspor atağında Faycal Fajr uzak mesafeden şutunu çekti, kaleci Rulli üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti. 13' GOL! Villarreal hücumunda Samuel Chukwueze'nin uzaklardan şutunda kaleci Samassa'nın sektirdiği topu gerilerden gelen Take Kubo kale alanı içinde tamamladı: 1-0 17' TEHLİKE! Villarreal'in sol kanattan gelişen atağında Alex Baena'nın şutunu Samassa çeldi, devamında Costa topu tamamlamak istedi ancak Samassa yine başarılıydı. Ona çarpan top kornere çıktı.

20' GOL! Villarreal sağ kanattan geldi. Kubo'nun ara pasıyla ceza alanına sarkan Carlos Bacca bekletmeden sert vurdu, top kaleci Samassa'nın solundan ağlara gitti: 2-0 22' Sivasspor maçtaki ilk köşe vuruşunu sağ kanattan kullandı ancak ön direğe ortalanan topu Villarreal savunması uzaklaştırdı. 25' MÜTHİŞ KAFA! Sivasspor'un sağ taç çizgisi önünden kazandığı serbest vuruşta Faycal Fajr ortaladı, Yatabare'nin yine penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Rulli parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 29' Sivasspor bu kez serbest vuruşta etkili olamadı. Bu arada karşılaşmanın üçte birlik dilimi de Villarreal'in iki farklı üstünlüğüyle geçildi. 33' GOL! Temsilcimiz Sivasspor farkı bire indirdi. Orta alanda yapılan baskı sonrası topu kapan Sivasspor'da Yatabare'nin savunma arkasına gönderdiği topla Kayode içeri sokuldu, karşı karşıya pozisyonda topu köşeye bıraktı: 2-1 33' PENALTI! Villarreal'de Carlos Bacca ceza alanı içinde Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

37' SAMASSA PENALTIYI KURTARDI! Bacca'nın kullandığı penaltıda kaleci Samassa sağına giden topu çıkarmayı başardı. 43' GOL! Maça denge geldi! Kendi sahasında kaptığı topla hızlı atağa çıkan Sivasspor'da soldan yapılan orta ters tarafa açıldı. Sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortaladığı topa kale alanı önündeki Yatabare nefis bir kafa vuruşu yaptı: 2-2 44' Eşitlik golünün ardından Villarreal çok adamla etkili geldi. Ceza alanı ön çizgisinde topu alan Baena'nın şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. La Ceramica'da ilk yarı sona erdi! Temsilcimiz Sivasspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Villarreal karşısında soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gidiyor. İLK YARI SONUCU: Villarreal 2-2 Sivasspor 45' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı! 47' Take Kubo sağ kanattan ceza alanına sokulmak isterken Uğur Çiftçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Villarreal, sağ kanattan yarım köşe vuruşu denebilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı. 51' İki takım da pas yaparak pozisyon üretmeye çalışıyor. Karşılıklı top kayıpları nedeniyle bu anlarda oyun orta sahaya sıkışmış durumda.

54' Villarreal sağ kanattan köşe vuruşu kullandı, ön direğe ortalanan topu Sivasspor savunması uzaklaştırdı. 55' TEHLİKE! Villarreal savunmasının orta alanda kaptırdığı top sonrası Kayode araya girdi ve hızla içeri sokuldu. Bu sırada ceza alanını terk eden kalecinin sağından atıp solundan geçmek isteyen Kayode topu oyun alanı içinde tutamadı. 57' GOL! Villarreal'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Take Kubo ortaladı, kale alanının önündeki Foyth'un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-2 64' GOL! Max Gradel harika attı! Barajın üzerinden nefis bir kesme vuruş yapan Gradel'in şutunda kaleci Rulli topa dokunsa da çelmeyi başaramadı, top köşeden ağlara gitti: 3-3 65' Villarreal'de Teknik Direktör Unai Emery kenarda oldukça düşünceli görünüyor. Temsilcimiz Sivasspor'da gol sonrası büyük bir sevinç yaşanıyor. 70' Max Gradel'le sol kanattan gelişen Sivasspor atağında savunmadan seken topu Cofie uzaklardan kaleye yolladı. Bir kez daha savunmaya çarpan top kornere çıktı. 1' İlk düdük geldi zorlu mücadele başladı...

2' Unai Emery kenardan oyuncularını uyarıyor. İspanyol teknik adam bugün rotasyonlu bir kadroyla Sivasspor karşısına çıktı. 4' Villarreal çok adamla etkili gelmek istedi. Take'nin ara pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan Bacca'nın içeriye çevirmek istediği top kaleci Samassa'da kaldı. 6' Villarreal yine kalabalık geldi. Etkili paslaşmaların ardından Bacca bu kez sağ kanatta topu aldı ve geriye doğru çıkardığı topa ceza alanı dışından Costa gelişine vurdu. Top farklı şekilde auta gitti. 9' Sivasspor atağında Faycal Fajr uzak mesafeden şutunu çekti, kaleci Rulli üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti. 13' GOL! Villarreal hücumunda Samuel Chukwueze'nin uzaklardan şutunda kaleci Samassa'nın sektirdiği topu gerilerden gelen Take Kubo kale alanı içinde tamamladı: 1-0 17' TEHLİKE! Villarreal'in sol kanattan gelişen atağında Alex Baena'nın şutunu Samassa çeldi, devamında Costa topu tamamlamak istedi ancak Samassa yine başarılıydı. Ona çarpan top kornere çıktı. 20' GOL! Villarreal sağ kanattan geldi. Kubo'nun ara pasıyla ceza alanına sarkan Carlos Bacca bekletmeden sert vurdu, top kaleci Samassa'nın solundan ağlara gitti: 2-0

22' Sivasspor maçtaki ilk köşe vuruşunu sağ kanattan kullandı ancak ön direğe ortalanan topu Villarreal savunması uzaklaştırdı. 25' MÜTHİŞ KAFA! Sivasspor'un sağ taç çizgisi önünden kazandığı serbest vuruşta Faycal Fajr ortaladı, Yatabare'nin yine penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Rulli parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 29' Sivasspor bu kez serbest vuruşta etkili olamadı. Bu arada karşılaşmanın üçte birlik dilimi de Villarreal'in iki farklı üstünlüğüyle geçildi. 33' GOL! Temsilcimiz Sivasspor farkı bire indirdi. Orta alanda yapılan baskı sonrası topu kapan Sivasspor'da Yatabare'nin savunma arkasına gönderdiği topla Kayode içeri sokuldu, karşı karşıya pozisyonda topu köşeye bıraktı: 2-1 33' PENALTI! Villarreal'de Carlos Bacca ceza alanı içinde Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 37' SAMASSA PENALTIYI KURTARDI! Bacca'nın kullandığı penaltıda kaleci Samassa sağına giden topu çıkarmayı başardı. 43' GOL! Maça denge geldi! Kendi sahasında kaptığı topla hızlı atağa çıkan Sivasspor'da soldan yapılan orta ters tarafa açıldı. Sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortaladığı topa kale alanı önündeki Yatabare nefis bir kafa vuruşu yaptı: 2-2

44' Eşitlik golünün ardından Villarreal çok adamla etkili geldi. Ceza alanı ön çizgisinde topu alan Baena'nın şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. La Ceramica'da ilk yarı sona erdi! Temsilcimiz Sivasspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Villarreal karşısında soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gidiyor. İLK YARI SONUCU: Villarreal 2-2 Sivasspor 45' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı! 47' Take Kubo sağ kanattan ceza alanına sokulmak isterken Uğur Çiftçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Villarreal, sağ kanattan yarım köşe vuruşu denebilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı. 51' İki takım da pas yaparak pozisyon üretmeye çalışıyor. Karşılıklı top kayıpları nedeniyle bu anlarda oyun orta sahaya sıkışmış durumda. 54' Villarreal sağ kanattan köşe vuruşu kullandı, ön direğe ortalanan topu Sivasspor savunması uzaklaştırdı. 55' TEHLİKE! Villarreal savunmasının orta alanda kaptırdığı top sonrası Kayode araya girdi ve hızla içeri sokuldu. Bu sırada ceza alanını terk eden kalecinin sağından atıp solundan geçmek isteyen Kayode topu oyun alanı içinde tutamadı.