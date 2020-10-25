SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. ÖZET | VVV-Venlo -Ajax maç sonucu: 0-13

ÖZET | VVV-Venlo -Ajax maç sonucu: 0-13

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.10.2020 08:32 | Son Güncelleme

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) VVV-Venlo'yu 13-0 yenen Ajax, Hollanda ligi tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Amsterdam ekibine 3 puanı getiren golleri Lassina Traore (5), Jurgen Ekkelenkamp (2), Huntelaar (2), Dusan Tadic, Antony, Daley Blind ve Lisandro Martinez attı. VVV-Venlo'da Kum, 52'de kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından lig tarihinin en farklı galibiyetini elde eden Ajax, puanını 15'e çıkardı ve maç fazlasıyla PSV'nin önünde liderlik koltuğuna oturdu.

ÖZET | VVV-Venlo -Ajax maç sonucu: 0-13

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 6. haftasında Ajax, VVV-Venlo'yu 13-0 mağlup etti. VVV-Venlo'nun, De Koel Stadı'nda Ajax'ı ağırladığı karşılaşma, Hollanda ligi tarihine geçti. Konuk ekip, ilk yarısını 4-0 önde bitirdiği mücadelenin ikinci devresinde 9 gol daha kaydetti.

Ajax'ta Traore 5, Ekkelenkamp ve Huntelaar 2'şer, Tadic, Antony, Blind ve Martinez ise birer gol attı. VVV-Venlo'nun savunma oyuncusu Kum, 52. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Ajax, kendisine ait iki rekoru geliştirdi. Bir Eredivisie maçında en fazla gol atan takım olan Ajax, lig tarihinin en farklı galibiyetini de elde etti. Ajax'ın Vitesse'i 12-1 yendiği 1971-72 sezonundan bu yana iki rekor da kırılamıyordu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadir Doğulu yaşadığı zor günleri anlattıKadir Doğulu yaşadığı zor günleri anlattı
Pele 80 yaşındaPele 80 yaşında
Sergen Yalçın'dan sürpriz 11Sergen Yalçın'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mısır'ın Türkiye hakkındaki sözlerine sert tepki
Mısır'ın Türkiye hakkındaki sözlerine sert tepki
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Ne arkasındayım, ne de yanındayım
Ne arkasındayım, ne de yanındayım
G.Saray, 10 kişi ile Erzurumspor'u devirdi
G.Saray, 10 kişi ile Erzurumspor'u devirdi
TFF 1. Lig ekibinde korona şoku! 34 kişi pozitif...
TFF 1. Lig ekibinde korona şoku! 34 kişi pozitif...
El Clasico'da kazanan Real Madrid
El Clasico'da kazanan Real Madrid
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Robinho transferi iptal
Robinho transferi iptal
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
G.Saray F.Bahçe'yi geride bıraktı
G.Saray F.Bahçe'yi geride bıraktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | VVV-Venlo -Ajax maç sonucu: 0-13
Ajax'tan tarihi fark: 13-0
Pele 80 yaşında
Pele 80 yaşında
Flamengolu yıldız Gustavo Henrique, testis travması geçirdi
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi! Testis travmanası...
Santos Robinho transferini iptal etti
Robinho transferi iptal
Arjantinli oyuncu Zabaleta futbolu bıraktı
Arjantinli yıldız isim futbolu bıraktı!
James Rodriguez: Falcao dünyanın en iyi golcülerinden
'Falcao dünyanın en iyi golcülerinden'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.