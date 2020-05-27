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ÖZET | Werder Bremen - Mönchengladbach maç sonucu: 0-0

ALMANYA HABERLERİ  | 27.05.2020 08:08 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Werder Bremen, sahasında Mönchengladbach ile karşı karşıya gelirken mücadelede gol sesi çıkmadı.

ÖZET | Werder Bremen - Mönchengladbach maç sonucu: 0-0

Bundesliga'nın 28. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Werder Bremen, üst sıralardan kopmak istemeyen Mönchengladbach'ı konuk etti.

İki takımın da istekli bir futbol ortaya koymasına karşın gol bulamadığı mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Werder Bremen puanını 22 yaparken 17. sırada kaldı. Mönchengladbach ise puanını 53 yaptı ve Leverkusen'in mağlup olduğu haftada rakibini averajla geçerek 4. sıraya yükseldi.

(İHA)

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