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ÖZET | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.03.2020 21:59 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'İn 19. haftasında ertelenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı oynandı. Maçın ilk düdüğünden itibaren baskı kuran Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında ertelenen maçta Yeni Malatyaspor evinde Trabzonspor'u konuk etti. Maça golle başlayan Trabzonspor 10. dakika 1-0 öne geçen bordo mavililer ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj sağladı ve averaj üstünlüğü ile liderliğe oturdu. Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Novak, 30. dakikada frikikten Sosa ve 55. dakikada Nwakaeme'den geldi. Yeni Malatyaspor'un tek sayısını 44. dakikada Umut Bulut kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 52'ye yükseltti. Yeni MAlatyaspor ise 25 puanda kaldı.

TRABZONSPOR'DA SÖRLOTH ŞOKU

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Malatya deplasmanında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. 38. dakikada kendisini yere bırakan Sörltoh, 40. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.

Trabzonspor'da son dakika Alexander Sörloth gelişmesi. Erteleme maçında Trabzonspor'a konuk olan Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. 19 gol, 6 asistle oynayan ve krallık yarışında zirvede bulunan Sörloth, mücadelenin 38. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından kendisini yere bıraktı.

Sağlık heyetinin müdahelesiyle oyuna devam eden Norveçli yıldız, 40. dakikada değişiklik işareti yaptı ve yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.

Başarılı futbolcunun durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

10. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa'nın son çizgiye inip yaptığı ortada, Novak'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

30. dakikada kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir noktadan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti. 0-2

44. dakikada Gökhan Töre'nin ara pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Umut Bulut'un şutunda top Novak'a da çarparak filelerle buluştu. 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada bordo-mavili ekip farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ekuban'ın pasında topla buluşan Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından filelere gitti: 1-3

58. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe atışında Acquah topu uzaklaştırdı. Bir kez daha topu önünde bulan Sosa'nın ikinci ortasında Nwakaeme'nin yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

67. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, son anda araya giren Robin Yalçın topu kornere gönderdi.

89. dakikada Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda skorda bir değişiklik olmadı ve Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Mina, Sakıb Aytaç, Fofana, Donald, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth (Dk. 39 Ndiaye)

Goller: Dk. 10 Novak, Dk. 30 Sosa (Trabzonspor), Dk. 45 Umut Bulut (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Donald, Dk. 27 Acquah, Dk. 29 Gökhan Töre (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 37 Campi (Trabzonspor)


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
SAMPIYON TRABZON ULAAAAN.
çekilin üleeeeeeeennn şampiyon geliyooooorr...
Hakemide yendik başaksehiri bekliyoruz...
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