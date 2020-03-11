ÖZET | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında ertelenen maçta Yeni Malatyaspor evinde Trabzonspor'u konuk etti. Maça golle başlayan Trabzonspor 10. dakika 1-0 öne geçen bordo mavililer ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj sağladı ve averaj üstünlüğü ile liderliğe oturdu. Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Novak, 30. dakikada frikikten Sosa ve 55. dakikada Nwakaeme'den geldi. Yeni Malatyaspor'un tek sayısını 44. dakikada Umut Bulut kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 52'ye yükseltti. Yeni MAlatyaspor ise 25 puanda kaldı.

TRABZONSPOR'DA SÖRLOTH ŞOKU

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Malatya deplasmanında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. 38. dakikada kendisini yere bırakan Sörltoh, 40. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.

Trabzonspor'da son dakika Alexander Sörloth gelişmesi. Erteleme maçında Trabzonspor'a konuk olan Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. 19 gol, 6 asistle oynayan ve krallık yarışında zirvede bulunan Sörloth, mücadelenin 38. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından kendisini yere bıraktı.