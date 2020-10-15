ÖZET | Zalgiris - Anadolu Efes: 89-73

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda Zalgiris'e 89-73 mağlup oldu ve bu sezon 3. yenilgisini aldı.
Zalgiris bu sezon ligde çıktığı maçlarda sırasıyla Olympiakos, Khimki, Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'i mağlup etti.
Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 690. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 690 müsabakada 389 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.
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