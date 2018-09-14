MAGAZİN

Özge Borak, Beyonce’nin rolünü oynayacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 14:26 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Özge Borak, Rock Müzikaller'de Beyonce’nin canlandırdığı Deena olarak seyirci karşısına çıkacak

Özge Borak, Beyonce’nin rolünü oynayacak

Özge Borak, 24 Eylül akşamı Harbiye Açıkhava’da perde açacak olan Rock Müzikaller’de sahne alacak. Borak’a seslendireceği One Night Only adlı şarkıda Müge Gülgün ve Ezgi Acıoğlu eşlik edecek.

Borak, müzikalin film versiyonunda Beyonce’nin canlandırdığı Deena olarak seyirci karşısına çıkacak.

Tiyatro ve alternatif müzik dünyasının sevilen isimlerinin buluştuğu Rock Müzikaller projesinde Zuhal Olcay konuk yıldız olarak yer alacak. Gösteride ayrıca Aslı Gökyokuş, Ayça Varlıer, Erdem Yener, Evrencan Gündüz, Fatma Turgut, Ferman Akgül, Gripin, Güvenç Dağüstün, Özge Fışkın, Serel Yereli, Seran Bilgi, Şehnaz Sam yer alacak.

Gösteride Hair, We Will Rock You, Footloose, Rent, American Idiot, School of Rock, Jesus Christ Superstar gibi dünyaca ünlü rock müzikallerinden seçilen iddialı bir repertuar hazırlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Özge Borak beyonce

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