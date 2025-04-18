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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu yeni yaşını sevgilisiyle kutladı! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle adından söz ettiren Sıla Türkoğlu 26'ncı yaş gününü sevgilisiyle kutladı. Yeni yaşını Ata Ayyıldız ile kutlayan Türkoğlu'nun romantik kareleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu yeni yaşını sevgilisiyle kutladı! Doğum günü pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, 26'ncı yaşına girdi.

Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu'nun doğum gününe özel bir parti organize etti.

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İkilinin, yakın arkadaşlarının katıldığı partide Ata Ayyıldız, sevgilisine olan sevgisini pastanın üzerine yazdırdığı; "Seni sevebileceğim birçok doğum günlerinin ilki..." sözleriyle ifade etti.

doğa 2

Ata Ayyıldız, partide Sıla Türkoğlu ile çektirdiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayımladı.

DOĞA 3

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Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
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