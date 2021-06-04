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Özge Borak'ın 'Kuaförüm Sensin' itirafı olay oldu! "Tartışmayı kesmeyin diyorlardı"

04.06.2021 02:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Menajerimi Ara dizisinde izlediğimiz; önceleri Eyvah Eyvah, İstanbullu Gelin, Güldür Güldür Show ve daha pek çok yapımda yer almış olan başarılı oyuncu Özge Borak, Sergen Deveci'nin Youtube'da yayınladığı programının 10. bölüm konuğu oldu. Daha önce sunuculuğunu üstlendiği Kuaförüm Sensin programında set arkası ve çekim hakkında bilgiler veren Borak, sevilen yarışma hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu. İşte Özge Borak'ın o itirafı ve ayrıntılar...

Özge Borak'ın 'Kuaförüm Sensin' itirafı olay oldu! "Tartışmayı kesmeyin diyorlardı"

Ekranlarda ve sinemada pek çok yapımda izlediğimiz güzel oyuncu Özge Borak, Sergen Deveci'nin Youtube'da yayınlamakta olduğu programına konuk oldu. Başarılı oyuncu Kuaförüm Sensin programında set arkası ve çekim hakkında oldukça şaşırtan bilgiler verdi.

ÖZGE BORAK'IN KUAFÖRÜM SENSİN İTİRAFI! KUAFÖRÜM SENSİN KURGU MUYDU?

Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Ceyda karakterine hayat veren pek çok yapımda ekranlarda rastladığımız isimlerden olan Özge Borak, Sergen Deveci'nin Youtube'da yayınlanan "Sergen Deveci ile Dansika Show" isimli programına konuk oldu. Borak, programda daha önce sunuculuğunu üstlenmiş olduğu Kuaförüm Sensin programı hakkında şaşırtıcı itiraflarda bulundu. Programda bazı olayların kurgu olduğunu belirten Özge Borak, bazı olayların ise gerçek olarak yaşandığını ifade etti. Çekim esnasında yaşanan tartışmalarla ilgili ise çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Borak "Bunu en başında konuşmama rağmen, o şekilde ilerlemedi hiçbir şey. Tartışmayı asla kesmemem isteniyordu. Kulağıma özellikle 'Bölme' diyorlardı." şeklinde programla ilgili itirafta bulundu. Programın formatı ve setteki bu olaylar için "Çok acı bir olay" ifadesini kullanan güzel oyuncu sunuculuk deneyimini "Çok acı çektim. Orda en çok ben ağladım, kimse görmedi." şeklinde yorumladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuaförüm Sensin Özge Borak
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