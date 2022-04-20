Özge Özpirinçci açıkladı! "Kurt Efe babasına çok benziyor"

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, 15 Nisan Cuma sabahı dünyaya gelmişti. Ünlü çift, ilk kez anne baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özge Özpirinçci, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

Bir çiçekçiden çıkıp otomobiline binen Özpirinçci, muhabirlerin "Kurt Efe'yi mi görmeye gidiyorsunuz?" sorusuna "Geçen gün gittik ziyarete, Kurt Efe'yi de gördük. Çok sağlıklı, çok tatlı. Allah nazarlardan korusun inşallah." yanıtını verdi.

"KURT EFE BABASINA ÇOK BENZİYOR"

"Mercan'a da arkadaş geldi." diyen Özpirinçci, gazetecilerin "Kurt Efe kime benziyordu?" sorusuna da yanıt verdi. 36 yaşındaki oyuncu, "Büyüdükçe değişir tabi ama Kıvanç'a çok benziyor." ifadelerini kullandı.

