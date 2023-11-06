Özge Özpirinçci arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'u yemek yaparken paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu

Hem başarılı oyunculuk performansı hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Özge Özpirinçci yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un yemek yaptığı anını Instagram hesabında paylaştı. O paylaşım Kıvanç Tatlıtuğ'un hayranlarının dikkatini çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yemek yatığı anından fotoğraf paylaşan Özge Özpirinçi paylaşımına "Yapmış.." şeklinde yazdı. Özpiirnçci paylaşımına eşi Burak Yamantürk, arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i etiketledi.

Hem başarılı oyunculuk kariyeri hem de yakışıklılığıyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ'un yemek yapmaya ilgisi olduğu hatta aşçılık eğitimi almaya başladığı biliniyordu.







