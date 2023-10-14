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Özge Özpirinçci babasını son yolculuğa uğurladı! Son bakışı yürek dağladı

14.10.2023 17:06 | Son Güncelleme:
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Özge Özpirinçci geçtiğimiz gün babasının vefat haberiyle sarsıldı. Acı kaybını açıklayan ünlü oyuncu bugün babasını son yolculuğuna uğurladı. Özpirinçci'nin babası Emrah Özpirinçci'yi gözyaşları içinde yolcularken attığı son bakış yürek dağladı.

Özge Özpirinçci babasını bugün son yolculuğuna uğurladı. Oldukça üzgün olduğu gözlenen genç oyuncunun babası geçtiğimiz yıl dede olmuştu. Özpirinçci'nin babasına son bakışı gündem oldu.

Kadın, Aşk Yeniden ve Melekler Korusun gibi dizilerle başarılı bir çıkış yakalayan Özge Özpirinçci, baba acısıyla sarsıldı.

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SON BAKIŞI GÜNDEM OLDU

Babası Emrah Özpirinçci'yi kaybeden ünlü oyuncu, bugün düzenlenen cenaze töreniyle babasını toprağa verdi.

Babasına gözyaşları içinde veda eden ünlü oyuncunun son bakışı sosyal medyada gündem oldu.

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Oldukça üzgün olduğu gözlenen Özpirinçci, Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından babasını toprağa verdi.

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Ünlü oyuncunun acılı halini görenler 'Baba acısı çok başka', 'Kadın yıkılmış', 'Sende kendimi gördüm Özge', 'Babacığının mekanı cennet olsun' gibi yorumlarda bulundular.

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1 Nisan 1986, İstanbul doğumlu olan Özge Özpirinçci, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir.

İlk olarak, Kanal D'de yayımlanan Cesaretin Var Mı Aşka ve Kavak Yelleri adlı dizilerde oynadı.

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Özpirinçci 2014 yılından beri birlikte olduğu ve 2021 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile Mercan adında bir kızı vardır.


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