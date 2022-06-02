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Özge Özpirinçci isyan etti! "Kucağımda bebeğim var, çekmeyin"

02.06.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Özge Özpirinçci, kızı Mercan ile Bodrum sezonunu açtı. Bir AVM'den çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu, makyajsız haliyle dikkat çekerken, basın mensuplarına "Kucağımda bebeğim var, çekmeyin" diyerek sitem etti.

Özge Özpirinçci isyan etti! "Kucağımda bebeğim var, çekmeyin"

'Yakamoz S-245' adlı bilim kurgu dizisinde 'Defne' karakterini canlandıran Özge Özpirinçci kızı Mercan'ı, aralık ayında doğurdu. Doğumdan sonra setlere ne zaman döneceği merak edilen Özpirinçci, "Şu anda çalışmak değil, önceliğim Mercan. Belli de olmaz. Gelen iyi bir teklif olduğunda Mercan da benimle sete gider gelir” demişti.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte kızı Mercan’la birlikte Bodrum’a gelen 36 yaşındaki oyuncu, bu kez bir AVM'den çıkarken objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlamamayı tercih eden Özpirinçci, "Kucağımda bebeğim var" diyerek, görüntü alınmamasını istedi.

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Bebeğini araca bindiren Özge Özpirinçci, uzun süre bebek arabasını kapatmaya çalıştı. Makyajsız hali ile objektiflere takılan Özpirinçci, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından da makyajsız fotoğrafını paylaşmış ve gündem olmuştu.

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Özge Özpirinçci
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