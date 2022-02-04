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Özge Özpirinçci'nin eşi Burak Yamantürk'ten kızları Mercan ile aile pozu!

04.02.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır birlikte olan ünlü oyuncular Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, geçtiğimiz yaz aylarında evlenmişti. Evlendiğinde kızına hamile olan Özge Özpirinçci geçtiğimiz kasım ayında kızı Mercan'a kavuşarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı. Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinden kızları Mercan ile aile pozu geldi.

Özge Özpirinçci'nin eşi Burak Yamantürk'ten kızları Mercan ile aile pozu!

2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz Eylül ayında sade bir nikâhla evlenmişti.

Marmaris'te düzenlenen küçük bir düğün töreninde çift birbirine 'evet' dedi ve bu özel güne akrabaları ve yakın dostları şahitlik etti.

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Evlendiğinde kızına hamile olan Özge Özpirinçci geçtiğimiz kasım ayında kızı Mercan'a kavuşarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı.

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Hamileliğinde karnı burnunda pozları ile ilgi odağı olan Özge Özpirinçci'den hayranları, şimdilerde bebek fotoğrafı bekliyor.

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Özge Özpirinçci
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