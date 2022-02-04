Özge Özpirinçci'nin eşi Burak Yamantürk'ten kızları Mercan ile aile pozu!

2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz Eylül ayında sade bir nikâhla evlenmişti.

Marmaris'te düzenlenen küçük bir düğün töreninde çift birbirine 'evet' dedi ve bu özel güne akrabaları ve yakın dostları şahitlik etti.

Evlendiğinde kızına hamile olan Özge Özpirinçci geçtiğimiz kasım ayında kızı Mercan'a kavuşarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı.

Hamileliğinde karnı burnunda pozları ile ilgi odağı olan Özge Özpirinçci'den hayranları, şimdilerde bebek fotoğrafı bekliyor.



