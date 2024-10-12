Özge Özpirinçci'nin oğluydu! Kadın dizisinin Doruk'u Ali Semi Sefil'in son hali gündem oldu!

Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un başrolü paylaştığı Kadın, 2017 yılında yayın hayatına başlamıştı. Senaryosunu Hande Altaylı'nın yazdığı, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk televizyon dizisiydi. Japonya yapımı "Woman" dizisinden uyarlanan sevilen dizi, 2020 tarihinde yayımlanan 81. bölümüyle ekranlara veda etmişti.

ÇOCUK OYUNCU DEĞİŞİMİYLE GÜNDEM OLDU!

Eşini kaybetmiş bir anne olan Bahar, oğlu Doruk ve kızı Nisan'la yaşam mücadelesi veriyordu. Dizide tatlılığıyla ön plana çıkan Doruk yani Ali Semi Sefil, yıllar sonra ortaya çıktı. Kadın dizisi çekildiği sırada 4 yaşında olan çocuk yıldızın değişimi gündem oldu.

Dizide 4 yaşındaki haliyle tanıdığımız çocuk oyuncu şimdilerde 11 yaşında. Kadın'dan sonra Kelebekler isimli filmde kamera karşısına geçmişti fakat aktif olarak oyunculuk kariyerine devam etmiyor. Son haliyle gündeme gelen Ali Semi Sefil, görenleri değişimiyle şoke etti.