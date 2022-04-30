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Özge Özpirinçci trafik gürültüsüne isyan etti!

30.04.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından trafikte ses çıkaran sürücülere isyan etti.

Özge Özpirinçci trafik gürültüsüne isyan etti!

Hayatını meslektaşı Burak Yamantürk ile birleştiren, kasım ayında Mercan'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan oyuncu Özge Özpirinççi, sosyal medya hesabından bir rahatsızlığını dile getirdi.

Kızının uykusunun bölünmesinden şikayetçi olan Özge Özpirinçci, Instagram hesabından trafikte yüksek ses çıkaran sürücülere isyan etti.

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"MOTORUNUZU BAĞIRTMAYIN!"

Özpirinçci paylaşımında "Arabalarınızı motorlarınızı bağırta bağırta şehrin içinde kullanmayın! Sahil yolunda bir ışıktan bir ışığa arabanızı motorunuzu bağırtmayın! Çocuk uyuyor!!!" ifadelerini kullandı.

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Özge Özpirinçci
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