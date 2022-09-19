MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlilik yıl dönümlerini kutladı

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlilik yıl dönümlerini kutladı

19.09.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık 2021'de kızları Mercan'ı kucaklarına alan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evliliklerinin birinci yılını yaptıkları paylaşımla kutladı.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlilik yıl dönümlerini kutladı

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ve bir süredir sosyal medyayı da aktif olarak kullanmayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten yeni pozlar geldi. Evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutlayan ikili, nikâh töreninde çekilen kareleri paylaştı.

632826f4e4bfdc0080f92268

Yamantürk, eşiyle pozlarına; "Birinci yılımız kutlu olsun karıcığım" yazıp kalp emojisi koyarken; Özpirinçci de mor kalp emojisi ekleyerek, "Birinci yılımız kutlu olsun kocacığım" notunu düştü.

632826f4e4bfdc0080f92264

Oyuncu çifte binlerce beğeni ve "Maşallah", "Nice mutlu, birlikte, muhteşem yıllarınız olsun" gibi yorumlar geldi.

632826f4e4bfdc0080f92266

'ÖNCELİĞİM MERCAN'

Öte yandan Özge Özpirnçci, geçtiğimiz aylarda setlere ne zaman döneceği konusuna; "Şu anda çalışmak değil, önceliğim Mercan. Belli de olmaz. Gelen iyi bir teklif olduğunda Mercan da benimle sete gider gelir” açıklamasını yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seks kasedinden para kazandı mı? Belge ortaya çıktıSeks kasedinden para kazandı mı? Belge ortaya çıktı
Hadise 'Psikolojik şiddet gördüm' demişti! Çağla Şıkel'den açıklama: 'Ben de maruz kaldım'Hadise 'Psikolojik şiddet gördüm' demişti! Çağla Şıkel'den açıklama: 'Ben de maruz kaldım'
İhanet misillemesi! Yeni evinde leopar bikinisiyle... İhanet misillemesi! Yeni evinde leopar bikinisiyle...
Anahtar Kelimeler:
Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi! Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili oda sahibi konuştu

25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi! Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili oda sahibi konuştu

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin!

Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin!

Müge Anlı'da stüdyoyu karıştıran fotoğraf! Canlı yayında gözaltı

Müge Anlı'da stüdyoyu karıştıran fotoğraf! Canlı yayında gözaltı

2500 Euro aldığı düğünden kovulduğu anlar olay oldu! Yasaklı madde iddiası...

2500 Euro aldığı düğünden kovulduğu anlar olay oldu! Yasaklı madde iddiası...

İlginizi Çekebilir

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Mide bulandırdı! Ölen sahiplerinin cesedini lime lime ettiler

Mide bulandırdı! Ölen sahiplerinin cesedini lime lime ettiler

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.