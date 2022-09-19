Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlilik yıl dönümlerini kutladı

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ve bir süredir sosyal medyayı da aktif olarak kullanmayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten yeni pozlar geldi. Evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutlayan ikili, nikâh töreninde çekilen kareleri paylaştı.

Yamantürk, eşiyle pozlarına; "Birinci yılımız kutlu olsun karıcığım" yazıp kalp emojisi koyarken; Özpirinçci de mor kalp emojisi ekleyerek, "Birinci yılımız kutlu olsun kocacığım" notunu düştü.

Oyuncu çifte binlerce beğeni ve "Maşallah", "Nice mutlu, birlikte, muhteşem yıllarınız olsun" gibi yorumlar geldi.

'ÖNCELİĞİM MERCAN'

Öte yandan Özge Özpirnçci, geçtiğimiz aylarda setlere ne zaman döneceği konusuna; "Şu anda çalışmak değil, önceliğim Mercan. Belli de olmaz. Gelen iyi bir teklif olduğunda Mercan da benimle sete gider gelir” açıklamasını yapmıştı.

