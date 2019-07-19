Özge Ulusoy: İlişkide en önemlisi güvenmek

Ünlü manken Özge Ulusoy, yaklaşık 8 aydır iş adamı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor. Ulusoy, geçtiğimiz günlerde Elle Dergisi'ne kapak oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Ulusoy, "Dünden bugüne aşka bakış açınız değişti mi?" sorusuna, "Tecrübeyle ve yaşla beraber değişiklikler olsa da ana hatlarıyla aynı kalıyor. Benim için ilişkide en önemli şey güven ve merhamet" yanıtını verdi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz günlerde birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaşarak kural bozmuştu.

