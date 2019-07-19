MAGAZİN

Özge Ulusoy: İlişkide en önemlisi güvenmek

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ulusoy aşka dair konuştu.

Özge Ulusoy: İlişkide en önemlisi güvenmek

Ünlü manken Özge Ulusoy, yaklaşık 8 aydır iş adamı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor. Ulusoy, geçtiğimiz günlerde Elle Dergisi'ne kapak oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Ulusoy, "Dünden bugüne aşka bakış açınız değişti mi?" sorusuna, "Tecrübeyle ve yaşla beraber değişiklikler olsa da ana hatlarıyla aynı kalıyor. Benim için ilişkide en önemli şey güven ve merhamet" yanıtını verdi.

Capture

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz günlerde birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaşarak kural bozmuştu.

Kariyerinize yön verecek ilk adımda size kolaylık sağlayacak ipuçlarıKariyerinize yön verecek ilk adımda size kolaylık sağlayacak ipuçları
Olivia Culpo'dan sosyal medya itirafıOlivia Culpo'dan sosyal medya itirafı
Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
özge ulusoy Özge Ulusoy sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kim ne derse desin! Bir aradalar

Kim ne derse desin! Bir aradalar

Uçakta kavga! 'Bıktım senden'

Uçakta kavga! 'Bıktım senden'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinem Uslu: Hiç bırakmayın

Beğeni yağdı: Hiç bırakmayın

Olivia Culpo'dan sosyal medya itirafı

Olivia Culpo'dan sosyal medya itirafı

Eda Ece'den mayo yorumu: Bana hiç acımamışlar

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Tarkan çağrıda bulundu: Koruma altına alınsın

Tarkan çağrıda bulundu: Koruma altına alınsın

Ünlü aktör Jean Claude Van Damme, Bodrum'da!

Dünyaca ünlü aktör Bodrum'a geldi!

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.