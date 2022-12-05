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Özge Ulusoy'un acı günü! Babası trafik kazasında hayatını kaybetti

05.12.2022 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy baba acısı yaşadı. Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Özge Ulusoy'un acı günü! Babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Ankara'daki kaza dün saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. E. N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
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Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.

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Ulusoy'un cenazesinin, yarın saat 11.00'de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Kazada herhangi bir yara almayan E. N.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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