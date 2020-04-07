YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'nde üretilen maskeler ücretsiz dağıtılacak

Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'nde üretilen maskeler ücretsiz dağıtılacak

SAMSUN HABERLERİ  | 07.04.2020 16:49 | Son Güncelleme

Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'nde üretilen maskeler ücretsiz dağıtılacak

Samsun'un Atakum ilçesindeki Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'nde, vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere maske üretimine başlandı.

Atakum Belediyesine bağlı merkezde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 16 kişilik gönüllü ekibin ürettiği maskeler, sağlık çalışanları ve pazar yerlerindeki vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Eğitmeni Zeynep Üren, ilk etapta 2 bin maske üreteceklerini belirterek, "Salgın süreci boyunca üretimimize kesintisiz şekilde devam edeceğiz. Maskelerimiz 60 ya da 90 derece sıcaklıkta yıkanarak dezenfekte edildikten sonra yeniden kullanılabiliyor." dedi.

Üren, evlerinden üretime destek vermek için kendilerine ulaşan vatandaşlara da teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
Anahtar Kelimeler:
Atakum Belediyesi Kovid-19 maske yeni tip koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Evde uzaktan eğitim alıyorlar, kitap okuma kampanyasına devam ediyorlar

Evde uzaktan eğitim alıyorlar, kitap okuma kampanyasına devam ediyorlar

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Tekin 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

Başkan Tekin 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı

Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı

Başkan Kartoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Başkan Kartoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Samsun Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:01
Öğle
12:42
İkindi
16:20
Akşam
19:13
Yatsı
20:36

Samsun Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Günseli Eczanesi
Ilkadim
İrem Eczanesi
Ilkadim
Sevgi Eczanesi
Ilkadim
Öykü Eczanesi
Atakum
Türk-İş Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Başkan Doğan’dan öğrencilere 610 kitap

Başkan Doğan’dan öğrencilere 610 kitap

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Vefa hattı Bafra’da devrede

Vefa hattı Bafra’da devrede

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.