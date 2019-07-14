Özgür Can Özcan ve Mehmet Güven Giresunspor’da

Yeni sezon öncesi Giresunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 8 transferine imza attıran yeşil-beyazlı ekip, son olarak Özgür Can Özcan ve Mehmet Güven’i kadrosuna kattı. Giresun’a gelen iki futbolcu yapılan görüşmelerin ardından kendilerini 1+1 yıllığına Giresunspor’a bağlayan sözleşmeye imza attılar.
Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, transferlere ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunarak, “Özgür Can daha önce Giresunsporumuz’a başarıyla hizmet etmiş ve o dönem attığı kritik gollerle takımımızın Play-Off’a kalmasında önemli katkıları olan bir oyuncu. İnşallah bu sefer atacağı gollerle şehrimize Süper Ligi getirecektir. Anlaşmamız her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Eren, orta saha oyuncusu Mehmet Güven için ise, “Mehmet Güven bundan böyle Giresunsporumuz’un formasını giyecek. Anlaşmamız her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
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