MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özgür Ozan: 'Selami' karakterinden sonra çok korktum!

Özgür Ozan: 'Selami' karakterinden sonra çok korktum!

31.10.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 2'de Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programın bu haftaki konuğu, ünlü oyuncu Özgür Ozan oldu.'Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı, bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın'ın Selami'si Özgür Ozan, fenomen olan iki karakter hakkında konuştu.

Özgür Ozan: 'Selami' karakterinden sonra çok korktum!

Konservatuara başlamadan önce basketbol oynayan ve basketbolda profesyonel olma yolunda ilerleyen Özgür Ozan, şu an spor olarak basketbol oynadığını ve ileride basketbol koçu rolü gelirse seve seve oynayacağını söyledi.

3237926_810x458

Genelde aile dizilerinde ve uzun soluklu işlerde yer aldığını ifade eden 55 yaşındaki oyuncu, "Ailelerin kabul edebileceği, insanların hoş karşılayabileceği rollerde oynadım. Sivri uçlardaki roller değil de herkesin evine konuk olabilecek, komşusunda görebileceği tiplerdi. Nedense hep o rolleri tercih ettim" dedi.

"İNSANLARI BUNA NASIL İNANDIRACAĞIZ?"

Başarılı oyuncu, 'Çocuklar Duymasın' dizisinin yeniden başladığı dönem ile 'Arka Sokaklar’a başladığı dönemin aynı olmasından dolayı dizide yer almadığını söyledi.

3237926_d888eb11700bbfa57e3df762ef4e8681

Ozan, "Selami karakterinden sonra çok korktum. 'Selami' kılıbık diyebileceğiniz bir karakter, 'Hüsnü Çoban' işinde çok başarılı bir polis komiseri. ‘İnsanlara nasıl inandıracağız bunu?’ diye ben çok endişelenmiştim. 'Selami komiserim' diyenler vardı. Hem komiserim hem Selami. Hüsnü Çoban’ı yaratmaya, seneler sonra da insanları da inandırmaya devam ettik" ifadelerini kullandı.

Kendini seyrederken duygulandığını söyleyen Özgür Ozan, polislerin çok zor bir iş yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Benim de böyle tuhaf bir tarafım var. Kendimi seyrederken duygulanıyorum. Onun vurulmasını, başından geçen kötü olaylardan çok etkileniyorum. Sanki ben değil de başkasını seyrediyormuşum gibi... Bir başka mesleği oynuyorsunuz. O meslekle empati kurabilmeniz için o mesleği çok iyi biliyor ve çok iyi takip ediyor olmanız lazım. Polislik mesleğinde de biz sadece pasaport ve ehliyet alırken karşılaşıyoruz ya da radara takıldığımız zaman memur arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Ama işin içine girdiğiniz zaman mesleğin ne kadar zor olduğunu, biz sadece dizi çekerken bile çok büyük sıkıntılar yaşadığımızı görüyoruz... O insanlar 7/24 başkasının namusunu, başkasının hayatını kendi hayatlarına tercih edecek kadar onurlu bir meslek yapıyorlar. Biz bunu hissettiğimiz zaman ekrana yansıtabiliyoruz. O mesleği hissedebildiğimiz zaman zaten insanlara inandırıcı olabiliyoruz. Onlarla empati kurabilmemiz çok önemliydi."

3237926_123b7f4f7eaa216e71e866308c90dec3

"BEN BİLE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Seyircinin 'Hüsnü Çoban' karakteriyle birçok noktada empati kurduğunu belirten oyuncu, "Seyirci Hüsnü’nün başına bir şey geldiği zaman çok üzülüyor. Biliyorsunuz benim bir dönem vurulma hikayem oldu, ben bile çok üzüldüm bana" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canan Ergüder'in gözyaşları! O soru karşısında dayanamadıCanan Ergüder'in gözyaşları! O soru karşısında dayanamadı
PARTNERBinlerce kişinin önünde düşman çatlattılarBinlerce kişinin önünde düşman çatlattılar
Transparan sahne kıyafeti olay oldu! Demet Akalın'dan yorum geldiTransparan sahne kıyafeti olay oldu! Demet Akalın'dan yorum geldi
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu O Ses Türkiye'de! Jüri şaşkına döndü

Ünlü oyuncu O Ses Türkiye'de! Jüri şaşkına döndü

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

3 meslektaşını yaraladı! Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı

3 meslektaşını yaraladı! Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı

Sosyal medyada 'muz yiyerek' paylaşım yapan 8 Suriyeliye gözaltı

Sosyal medyada 'muz yiyerek' paylaşım yapan 8 Suriyeliye gözaltı

Yargı dizisinin Savcı Pars'ının sevgilisi Türkiye güzeli çıktı!

Yargı dizisinin Savcı Pars'ının sevgilisi Türkiye güzeli çıktı!

Yaşlı kadın temizlik sırasında servet buldu

Yaşlı kadın temizlik sırasında servet buldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un kocası da katıldı!

Gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un kocası da katıldı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"

Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

Aşk iddiaları sonrası ilk açıklama geldi!

Aşk iddiaları sonrası ilk açıklama geldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.