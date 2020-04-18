Özgür Özkaya: Süper Lig’e çıkmaya inandık

Altay’ın 32 yaşındaki tecrübeli kaptanı Özgür Özkaya, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin süresiz ertelenmesinin ardından İstanbul’daki ailesinin yanına dönmüştü. Özgür Özkaya, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın belirlediği program dahilinde çalışmalarına bireysel olarak devam ederken, futbolu çok özlediğini belirtti.

"SÜPER LİG'E ÇIKMAYA İNANDIK"

Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik sergilemelerine rağmen teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak’ın gelmesinden sonra iyi bir seri yakaladıklarını vurgulayan Özkaya, Süper Lig yolundaki iddialarını ise şu sözlerle açıkladı:

“Yalçın hocanın gelmesinden sonra takım olarak son haftalarda iyi bir çıkışımız vardı. Takım olarak sezon başında belirlemiş olduğumuz hedefe kilitlendik. Kalan 6 maçın hepsini kazanmaya talibiz. Bu arayı psikolojik olarak iyi geçirenler başarılı olacaktır. Altay olarak Süper Lig’e çıkma hedefimiz var ve biz buna inandık. Ligler yeniden başladığında iyi performans gösterip mutlu sona ulaşan taraf olmak istiyoruz. Bunu başarabilecek güçlü ve kaliteli bir kadromuz da var. Taraftarlarımız da bize inansınlar ve her zaman yanımızda olsunlar.”