Özgür Yılmaz 3.tura yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyatlarına doğrudan kota veren Avrupa Oyunları'nda Milli sporcumuz, ilk turu seri başı olarak bye geçmişti. Son 32 sporcu arasına girmeyi başaran Özge Yılmaz, 3.turda Alman Petrissa Solja ile karşılaşacak. Gençlik Ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Sporcumuza Alman rakibi Petrissa Solja karşısında başarılar diledi.
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