SPOR

Özgür Yılmaz 3.tura yükseldi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.06.2019 10:44 | Son Güncelleme

Belarus'un başkenti Minsk'de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Özge Yılmaz, 2.turda İtalyan Debora Vivarelli'yi 11-9, 11-7, 9-11, 11-6 ve 12-10'luk setlerden sonra 4-1 mağlup ederek 3.tura yükseldi.

Özgür Yılmaz 3.tura yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyatlarına doğrudan kota veren Avrupa Oyunları'nda Milli sporcumuz, ilk turu seri başı olarak bye geçmişti. Son 32 sporcu arasına girmeyi başaran Özge Yılmaz, 3.turda Alman Petrissa Solja ile karşılaşacak. Gençlik Ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Sporcumuza Alman rakibi Petrissa Solja karşısında başarılar diledi.

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Anahtar Kelimeler:
belarus minsk Özge Yılmaz Debora Vivarelli

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