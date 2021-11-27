YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Özgürlüğü havuzda bulan görme engelli milli yüzücünün hedefi, paralimpik şampiyonluğu

Özgürlüğü havuzda bulan görme engelli milli yüzücünün hedefi, paralimpik şampiyonluğu

27.11.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Görme Engelliler Ortaokulu'nda okurken yeteneği keşfedilen Mustafa Aslan, aralarında Türkiye birinciliklerinin de bulunduğu 60'a yakın dereceye imza attı - Azmi ve gayreti sayesinde milli takıma seçilen Aslan, Fransa'da düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk elde etmek için çalışıyor - Mustafa Aslan: - "Yüzme sayesinde dezavantajlarımı ortadan kaldırdım. Mesela mutsuz olduğumda, olumsuz bir şey yaşadığımda yüzüyorum ve hiçbir şey aklıma gelmiyor. Terapi gibi geliyor, özgür hissediyorum. Burası benim yaşam alanım"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Doğuştan görme engelli olan ve ortaokuldayken yüzmeye başlayan milli sporcu Mustafa Aslan, başarılarıyla göz dolduruyor.

Yaşam enerjisi ve çalışkanlığıyla engellilere örnek olan 22 yaşındaki Mustafa, 9 yıl önce yüzmeye başladı.

Gaziantep Görme Engelliler Ortaokulunda okurken yeteneği keşfedilen Aslan, aralarında Türkiye birinciliklerinin de bulunduğu 60'a yakın dereceye imza attı.

Gündüzleri yüzde 50 oranında olan görme yeteneğini akşam saatlerinde tamamen kaybeden Aslan, yüzmedeki başarılarıyla milli takıma kadar yükselirken, hedefini Fransa'da düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk olarak belirledi.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Mustafa Aslan, AA muhabirine, 2013'te ilk katıldığı yarışmada Türkiye ikincisi olduğunu, 2014'te 6 madalya kazandığını, daha sonra ise 2015'te milli takım hazırlık kampına davet edildiğini anlattı.

Aralarında birinciliklerin de bulunduğu 60'a yakın derecesi olduğunu aktaran Aslan, 2 Avrupa Şampiyonası'na katıldığını, İrlanda Cumhuriyeti'nde yapılan organizasyonda 100 metre serbestte yedinci olduğunu belirtti.

- "Yüzme sayesinde dezavantajlarımı ortadan kaldırdım."

Yüzmeye başladıktan sonra hayatının çok değiştiğini aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Bir projeyle başladım bu işe ve aşık oldum. Hayatımda sosyal ve fiziksel anlamda çok şeyi değiştirdi. Hatta dünyaya bakış açımı da değiştirdi. Benim gibi bir sürü engelli insanla tanıştım. Diğer arkadaşlara baktığımda çok kötü olmadığımı fark ettim. Yüzme sayesinde dezavantajlarımı ortadan kaldırdım. Mesela mutsuz olduğumda, olumsuz bir şey yaşadığımda yüzüyorum ve hiçbir şey aklıma gelmiyor. Terapi gibi geliyor, özgür hissediyorum. Burası benim yaşam alanım. Ne kadar kötü bir gün yaşarsam yaşayayım, havuza girdiğim zaman mutsuzluklar uçup gidiyor."

Haftanın 6 günü yaptığı antrenmanlarla paralimpik oyunlarına hazırlanan Aslan, Paris 2024'te derece hedeflediğini, Türk bayrağını göndere çektireceğine inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu üyesi: Büyük risk altındalarBilim Kurulu üyesi: Büyük risk altındalar
PARTNERDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökerttiDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökertti
Gaziantep'te hayırsever aile, fen lisesi, spor salonu ve pansiyon yaptıracakGaziantep'te hayırsever aile, fen lisesi, spor salonu ve pansiyon yaptıracak
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Kasım Cumartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:14
Öğle
12:23
İkindi
15:00
Akşam
17:22
Yatsı
18:41

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cumartesi

Aras Eczanesi
Sehitkamil
Ataoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Mumbuç Eczanesi
Sehitkamil
Ömer Arslan Eczanesi
Sehitkamil
Tanrıaşıkı Eczanesi
Sehitkamil
Ü.Kasapbası Eczanesi
Sehitkamil
Arpat Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Medipol Başakşehir yarın Altay'ı konuk edecek

Medipol Başakşehir yarın Altay'ı konuk edecek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor:

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor:

Uşak'ta tren yolu köprüsü yapımı sırasında zemine düşen işçi öldü

Uşak'ta tren yolu köprüsü yapımı sırasında zemine düşen işçi öldü

Yurtiçi Kargo Müşteri Deneyimi Araştırmasında zirvede

Yurtiçi Kargo Müşteri Deneyimi Araştırmasında zirvede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.