Özkan Uğur'dan haber var! Sağlık durumunu açıkladı: "Doktorun dediğine göre..."

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen, üç hafta önce de yoğun bakıma alınan MFÖ müzik grubu üyesi Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunuldu. Uğur'un oğlu Alişan'la konuştuğunu ifade eden müzisyen Emre Irmak, Özkan Uğur'un sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

"DUALARIMIZLA KALKACAKSIN İNŞALLAH"

Emre Irmak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir... Oğlu Alişan'la konuştum şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durumu iyiye gidiyormuş. Hadi Özkan ağabey zımba gibi kalkacaksın ayağa eminim. O kadar çok sevenin ve hayranın var ki dualarımızla kalkacaksın ayağa muhteşem insan"

NE OLMUŞTU?

Özkan Uğur, kısa süre önce entübe edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen Özkan Uğur'un tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği aktarılmıştı.

Sosyal medyada 'öldü' haberlerinin dolaşıma girmesi usta sanatçının sevenlerini ve ailesini kızdırmıştı.

Yoğun bakıma alınmasının ardından sosyal medyada yer alan asılsız iddialar üzerine Özkan Uğur'un yeğeni Özlem Uğur yüzlerce mesaj aldığını belirtip "1 saat içinde sosyal medyada amcamla ilgili yayımlanan haber asılsızdır. Yüzlerce mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen müsterih olunuz" ifadelerine yer vermişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ünlü sanatçının yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini duyurmuştu.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, sosyal medyada “Özkan Uğur öldü” şeklinde çıkan haberlere isyan etmiş ve "Sadece tık almak uğruna milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler... Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim. Yakında görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

