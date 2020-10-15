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Özkonak’ta 94 kök Hint keneviri ele geçirildi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 15.10.2020 17:29 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipleri Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinden 94 kök Hint keneviri ele geçirdi.Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde bir bahçede yaptığı aramada 94 kök Hint keneviri ele geçirirken 1 kişiyi ise gözaltına aldı.

Özkonak’ta 94 kök Hint keneviri ele geçirildi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipleri Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinden 94 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde bir bahçede yaptığı aramada 94 kök Hint keneviri ele geçirirken 1 kişiyi ise gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili olarak adli tahkikatın başladığı öğrenildi.
Hacıbektaş’ta 2 kök Hint keneviri ele geçirildi
Jandarma ekipleri tarafından Hacıbektaş ilçesinde sorumluluk alanında yapılan çalışma sonrasında da bir evin bahçesinde 2 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken şahıs hakkında adli tahkikatın başladığı öğrenildi.

Özkonak’ta 94 kök Hint keneviri ele geçirildi

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