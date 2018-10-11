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Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 00:16 | Son Güncelleme

Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay'ın eşine "Evli olmasam seni kaçırmazdım" dediği ve bu nedenle Berkay ve Turan arasında tartışma yaşandığı öne sürüldü. Berkay'ın eşi Özlem Ada'dan yaşanan bu olayla ilgili ilk açıklama geldi.

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekanda Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e ''Çok güzel bir kızsın, bekar olsam seni kaçırmazdım'' dedi. Bu lafı duyunca çok sinirlenen Berkay da Arda Turan'a ''Gelsene seninle bir konuşalım.'' dedi.

BERKAY'A YUMRUK ATTI

O sırada ''Ne oluyor?'' diyen Arda Turan, Berkay'a yumruk attı.

Bu olayın ardından Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin mekandan ayrılıp hastaneye gitti.

SİLAHLA HASTANEYE GİTTİ

Habertürk yazarı Esin Övet'in iddiasına göre; Özlem Ada Şahin, sabah 06.00'da Aslıhan Doğan'ı arayıp bu yaşanan olayları tek tek anlattı. Ardından Arda Turan bir silah alıp , hastaneye Berkay'ın yanına gitti. Arda Turan Berkay'a, “Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim." dedi.

"15 TANE KIRIK VAR"

Yaşanan tüm bu olayların ardından Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den açıklama geldi. Özlem Ada Şahin, eşinin burnunda 15 tane kırık olduğunu, öte yandan gerekli, hukuksal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Özlem Ada Şahin’in Instagram hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

Yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Şahin, "Eğlenmeye gittiğimiz mekanda bahsi geçen şahsın sözlü 'çok güzel kadınsın, evli olmasan seni kaçırmazdım’ tacizine uğradım. Bu duruma eşimin şahit olmasından sonra yaşanan gerginlik bu şahsın eşime kafa atması ve eşimin burnundan kanların gelmesiyle biz direk hastaneye gittik. Yapılan tetkikler sonucu eşimin burnunda 15 tane kırık olduğu anlaşılmıştır. Ve acil ameliyat gerekli olduğu bilgisi bize verilmiştir. Bu konuda üzgün olduğum hemcinsim ve bir bebek bekleyen anne adayının yaşayacakları beni derinden etkilemektedir. Gerekli hukuksal işlemler tarafımızdan başlatılmıştır. Kamuoyu bilgilerine arz ederim." ifadelerini kullandı.

ozlemsahin

Arda Turan'dan kavga açıklaması! Berkay'ın burnunu kırmıştı!Arda Turan'dan kavga açıklaması! Berkay'ın burnunu kırmıştı!
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