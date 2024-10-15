SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Bursaspor
  4. Pablo Martin Batalla’dan Bursaspor’a büyük jest

Pablo Martin Batalla’dan Bursaspor’a büyük jest

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.10.2024 20:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla’nın futbolculuk döneminden alacaklarının büyük bölümünden feragat ettiğini, kalan kısmının ise kendisine ödendiğini açıklayarak, “Teşekkürler efsane” paylaşımını yaptı.

Pablo Martin Batalla’dan Bursaspor’a büyük jest

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik’in Pablo Martin Batalla ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama paylaştı.

"KALAN ALACAĞI İLE İLGİLİ ANLAŞMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Yaptığı açıklama şu şekilde: “Büyük kulüpler efsanelerine borçlu kalmamalı“ anlayışıyla hareket ederek kamuoyu önünde söz verdiğimiz gibi efsanemiz ve teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile futbolculuk döneminden kalan alacağı ile ilgili anlaşmış bulunmaktayız. Yaptığımız görüşmede alacağının önemli bir kısmından feragat etmiş, kalan kısmı ise kulübümüz tarafından kendisine ödenmiştir. Teşekkürler efsane!”

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor
En Çok Okunan Haberler
Savunma sanayii fonu teklifine erteleme! 2025 yılına bırakıldı

Savunma sanayii fonu teklifine erteleme! 2025 yılına bırakıldı

Erdoğan: Tehlike ülkemize yaklaşıyor

Erdoğan: Tehlike ülkemize yaklaşıyor

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe kararı!

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe kararı!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: Teklifi kabul ediyoruz!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: Teklifi kabul ediyoruz!

Mbappe'nin başı tecavüz soruşturmasıyla derde girdi!

Mbappe'nin başı tecavüz soruşturmasıyla derde girdi!

Mario Balotelli geri dönüyor!

Mario Balotelli geri dönüyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.