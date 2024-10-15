Pablo Martin Batalla’dan Bursaspor’a büyük jest

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik’in Pablo Martin Batalla ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama paylaştı.

"KALAN ALACAĞI İLE İLGİLİ ANLAŞMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Yaptığı açıklama şu şekilde: “Büyük kulüpler efsanelerine borçlu kalmamalı“ anlayışıyla hareket ederek kamuoyu önünde söz verdiğimiz gibi efsanemiz ve teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile futbolculuk döneminden kalan alacağı ile ilgili anlaşmış bulunmaktayız. Yaptığımız görüşmede alacağının önemli bir kısmından feragat etmiş, kalan kısmı ise kulübümüz tarafından kendisine ödenmiştir. Teşekkürler efsane!”