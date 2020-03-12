"Paça için koronavirüsten korunun"

UNESCO’nun Kreatif Şehirler Ağı’nda yer alan Gaziantep’te, paça ve beyrana yoğun ilgi gösteriliyor. İçinde barındırdığı vitaminler dolayısıyla gribal enfeksiyonlara iyi geldiği bilinen paça ve beyran, Çin’de ortaya çıkan ve dünyanın pek çok ülkesinde hızla yayılan koronavirüsün panzehir olarak görülüyor.

Kentte doğal antibiyotik olarak bilinen paça ve beyranın koronavirüsten koruyacağını aktaran işletmeci Uğur Dertli, Prof. Dr. Canan Karatay’ın koronavirüsünden korunmak isteyenlerin paça çorbası tüketmesi gerektiği açıklamasına da destek verdi. Restorana gelenler de paça ve beyran içerek hastalıklardan korunduklarını söyledi.

Paça ve beyranın soğuk algınlığına iyi geldiğini belirten Uğur Dertli, paça ve beyranın şifa deposu olduğunu söyleyerek, "Dünyada salgın olan koronavirüsle ilgili bir şeyler ekleyelim istedik. Bu paça ve beyranda olan sarımsak, kırmızı biber, karabiber ve kemik suyu. Bu hastalığa karşı birebir şifa niyetinedir. Paça ve beyran soğuk algınlıklarına karşı iyi geliyor. Bunu da doktorlarımız da tavsiye ediyor ve müşterilerimiz salonumuza gelip afiyetle yiyorlar. Koronavirüse karşı paça ve beyranı şiddetle tavsiye ediyoruz. Soğuk algınlığı için pek çok müşterimiz geliyor. Paça ve beyran soğuk algınlığına birebir. Yöresel çorbaları içerek koronavirüsten korunun diyoruz” dedi.

