PackUpp'a Achievement in Customer Excellence-A.C.E Awards'ta ödül

İSTANBUL (AA) - Şikayetvar tarafından düzenlenen Achievement in Customer Excellence-A.C.E Awards sonuçlarına göre PackUpp, "Hızlı Teslimat" kategorisinde "Müşteri Deneyimi Endeksi Puanı En Yüksek Hızlı Teslimat Şirketi" oldu.

PacUpp açıklamasına göre, 2021 yılı "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti" üçüncü çeyrek sonuçlarında rakiplerini açık ara farkla geride bırakan PackUpp, 4. çeyreği 92,4 puanla kapatırken, bu yılın ilk çeyrek sonuçlarında da 92,5 puanla liderliği bırakmadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, 2021 yılında 7'ncisi düzenlenen A.C.E Awards'ta Diamond ödülünün sahibi olan PackUpp'ın Kurucu Ortağı ve COO'su Rıdvan Göçemen, şunları kaydetti:

"e-ticarette ve online siparişlerde müşteri ne kadar iyi bir teslimat deneyimi yaşıyorsa alışveriş yaptığı markaya karşı o kadar sadık bir müşteri haline geliyor. Müşteri deneyimini ve memnuniyetini her zaman en üst seviyeye çıkarmak için hem teknolojimizle hem de saha operasyonumuzla en iyi teslimat deneyimi için çalışıyoruz. 2020 yılı başında PackUpp'ı kurduğumuzda e-ticaret teslimatı sektöründe teknoloji, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetiyle farklılaşarak hızlı teslimat alanında büyük bir yükseliş elde edeceğimizi öngörüyorduk. Temellerini attığımız ve öncülüğünü yaptığımız e-ticarette hızlı teslimat sektöründe pandeminin etkisiyle yükselişimiz daha da hızlandı. Hızlı teslimatın e-ticaret alışverişlerinde fiyattan sonra en önemli kriter olduğu çok sayıda araştırmada da belirtiliyor. 2021 yılında hem firmalar hem de tüketiciler hızlı teslimatın hem online alışverişte hem de hayat kalitesinde ne kadar önemli olduğunu deneyimlemiş oldular. PackUpp olarak biz de teslimattaki tüm olası sorunları teknolojimiz ve dijitalleşme ile ortadan kaldırarak teslimat sürecini şeffaflaştırdık ve yüzde 100 müşteri memnuniyetine en çok yaklaşmayı başaran firma olduk.

En önemli gücümüz teknolojimiz. PackUpp, kurulduğu günden bu yana e-ticarette hızlı teslimat süreçlerini yüzde 100 teknolojik ve dijital altyapısı ile sunmaya odaklandı. Tüketicilerin online alışverişlerini hızlı, güvenli, takip edilebilir ve dijital bir hizmet ile alma beklentilerini PackUpp olarak sorunsuz karşılıyoruz. Kendimize ait yazılım üzerinden gerçekleştirdiğimiz saha operasyonlarımıza ek olarak kullandığımız optimizasyon ve algoritmaların hepsini yine şirket bünyesinde kendimiz üretiyoruz. Yurt dışından ya da yurt içinden paket program ya da herhangi bir kod, yazılım kullanmıyoruz. Teslimat rotasını çok sayıda algoritma ve optimizasyonlarla optimize ederek adrese ve teslimat tipine göre planlamamızı gerçekleştiriyoruz. Sahada da tüm sürücülerimiz kendi uygulamamızı kullanarak teslimatları gerçekleştiriyorlar. Yazılımımız sayesinde hem müşterilerimizin talepleri en iyi çözümlerle karşılanıyor hem de ekiplerimizin çalışma koşullarını iyileştiriyoruz."

- "Hızlı teslimat sektöründe 2022 yılında da liderliğimiz devam ediyor"

Göçemen, büyük bir ekip ve özveri ile hızlı teslimat sektöründe öncü olmaya devam etmek için çalışmalarını hızlandırdıklarını aktararak, "Maksimum müşteri memnuniyeti ve en yüksek hizmet kalitesi odaklı çalışmalarımız Şikayetvar tarafından Müşteri Deneyimi Endeksi Puanı En Yüksek Hızlı Teslimat Şirketi olarak seçilmeye devam ediyor. 2021 yılındaki liderliğimizin ardından 2022 yılı ilk çeyrek sonuçlarında da liderliğimiz devam ediyor. Açıklanan ve sektör ortalaması yüzde 67,1 olan Müşteri Deneyim Endeksi'ne göre yüzde 92,5 puan ile rakiplerimizi açık ara farkla geride bıraktık. Pazarlamada en çok önemsenen parametrelerden biri olan müşterinin yaşadığı olumsuz deneyime karşı markayı değiştirmek istemeyenlerin oranını gösteren ve sektör ortalaması 37,1 olan Churn Endeksi puanında da PackUpp, sektördeki rakiplerinden ayrışarak 76 puanla zirveye oturdu. Başarımızın sırrı, pandemi öncesinde teslimat sektöründeki hizmet anlayışının ihtiyaç duyduğu dijital dönüşümü öngörmemiz oldu." ifadelerini kullandı.

Tüm altyapı ve teknolojilerinin; değişen tüketici alışkanlıklarını ve hizmet taleplerini sorunsuz ve en yüksek kalitede gerçekleştirmeye odaklı olduğunu belirten Göçemen, PackUpp olarak Türkiye'de geleneksel kargo ve kurye hizmeti yerine, yeni bir hizmet olan hızlı teslimat sektörünün ortaya çıkmasını sağlayan öncü şirket olmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

- "Rotamızı yurt dışına çevirdik"

Packupp Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Semih Emre Özcan da e-ticarette hızlı teslimat sektöründe elde ettikleri başarıya işaret ederek, şunları kayddetti:

"2021 yılı sonunda tamamladığımız 3. yatırım turu ile şirket değerlememiz 50 milyon dolara ulaştı. Şu anda 100'den fazla global ve ulusal değerli markaya e-ticarette hızlı teslimat hizmeti veriyoruz. PackUpp olarak Türkiye'deki büyümemiz hızla devam ederken rotamızı yurt dışı pazarlarına çevirdik. Son yatırım turu sonrasında hem Avrupa'da hem de ABD pazarlarında PackUpp'la ilgilenen çok sayıda girişim sermayeleri ve büyük yatırım fonları var. Bu kapsamda yaptığımız görüşmeler ile kurulduğumuz günden bu yana PackUpp'ı e-ticaret teslimatında dünyadaki en teknolojik, kaliteli ve hızlı ilk 10 teslimat teknoloji firmasından birisi yapma hedefimiz için daha sağlam adımlar atmaya başladık. Şu anda İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya’daki Avrupalı fonların yanı sıra Orta Doğu ve ABD'de özellikle San Francisco'da Silikon Vadisi'nden Los Angeles, New York ve Texas'a kadar çok sayıda yabancı yatırımcı adaylarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda kaynaklarımızı yenilikçi teknolojiler ile yazılımımıza, algoritma ve optimizasyonların geliştirilmesine ve teslimatta dijitalleşmeye kullanarak Türkiye'nin e-ticaret hızlı teslimat sektöründeki ilk unicornu'nu çıkartmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yakın gelecekte de Londra açılışını gerçekleştireceğiz ve 2023 yılında Avrupa'da farklı ülkelerde büyümeye devam edeceğiz."

