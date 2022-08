PackUpp’ın son teknolojiyle donatılan yeni sipariş takip ekranları yayında

İSTANBUL (AA) - PackUpp, son teknolojiyle donattığı yeni sipariş takip ekranlarında “Paket İçeriği”, “Teslimat Görevlisi Bilgileri”, “Gel Al Noktası” ve “Zili Çalma” gibi özellikleriyle kullanıcılarına daha dijital, kolay ve kullanıcı dostu teslimat hizmeti sunuyor. ​​​​​​​

PackUpp'dan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılını 400 milyar TL’ye yakın işlemle kapatan ve 2022 yılında da yükselişini sürdüren e-ticarette, hızlı teslimatın önemi her geçen gün daha da artıyor.

Online alışverişlerinde sorun yaşamak istemeyen kullanıcılar, dijitalleşme ile yeni teslimat deneyimlerini tercih ediyor. Tüm teslimat sürecini dijitalleştirerek hızlı teslimat sektörünü dönüştüren PackUpp da teknoloji ve dijitalleşme yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. PackUpp, sipariş takip ekranlarını kullanıcı dostu yeni tasarım ve özelliklerle yenilerken, sunduğu hizmetler ile alışverişin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PackUpp Kurucu Ortağı ve Operasyonlardan Sorumlu Başkanı (COO) Rıdvan Göçemen, e-ticaret müşterisinin artık sadece ürünü değil, mükemmel ve dijital bir teslimat deneyimini de istediğini vurguladı.

Tüketici alışkanlıklarının ve taleplerinin her geçen gün değiştiğine dikkati çeken Göçemen, "PackUpp olarak biz de global vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda değişen taleplere en yeni teknolojilerle hizmet vermek için çalışıyoruz. Yenilediğimiz sipariş takip ekranları da sade tasarımı ve kullanıcı dostu teknolojisiyle kusursuz bir teslimat deneyimi sağlıyor." açıklamasında bulundu.

- "Kullanıcı dostu yeni özellikleri hayata geçirdik"

Türkiye’de e-ticaret hızlı teslimatında ‘haritadan canlı takip’, ‘teslimat sonrası puanlama ve yorum yapma’, ’komşuma bırak’ gibi dijital özelliklerin hayata geçirilmesinde öncü konumda olduklarına değinen Göçemen, "Teslimattaki tüm süreçleri dijitalleştirme hedefiyle verdiğimiz hizmet kapsamını geliştirerek sektöre yön vermeye devam ediyoruz. Yenilenen sipariş takip ekranlarımızda ‘Paket İçeriği’, Teslimat Görevlisi Bilgileri, ‘Gel-Al Noktası’ ve ‘Zili Çalma’ özellikleriyle kullanıcılarımızın siparişlerini daha hızlı ve kolay teslim almasını sağlarken olası tüm sorunları da ortadan kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Teslimatın kontrolü kullanıcının elinde"

Göçemen, PackUpp’ın yeni sipariş takip ekranlarıyla sunduğu özelliklerden birinin gelen paketin içeriği hakkında detaylı bilgi verilmesi olduğuna vurgu yaparak, "Kullanıcı, siparişi sisteme düştüğü anda 'Paket İçeriği' seçeneği ile gelen paketin içeriğini görebilecek. Bunun yanı sıra paketi teslim edecek teslimat görevlisine ait isim ve fotoğraf bilgilerine de takip ekranları üzerinden erişilebilecek. Ekiplerimiz 'Zili Çalma' özelliği ile o an müsait olmayanlar için siparişleri kapıyı çalmadan bırakabilecek. Yakın zamanda hizmete alacağımız 'Gel Al Noktası' özelliği ile de kullanıcılar isterlerse paketlerini kendisine yakın anlaşmalı olduğumuz bir noktadan teslim alabilecek. Kullanıcının teslimat sürecindeki tüm iletişimi ise sisteme bağlı hizmet numaralarından gerçekleşiyor. Sürücülerimiz müşterilerimizle tamamen gizlilik dahilinde iletişim kurabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Teslimat deneyimi, bir sonraki siparişi belirliyor"

E-ticaret alışverişlerinde müşteri deneyimini artıran ve firmalara müşteri sadakati kazandıran en önemli parametrelerden birinin teslimat olduğunu ifade eden Göçemen, şunları aktardı:

"Hizmet vermeye başladığımızdan beri, hızlı teslimattaki sorunların çözümlerine global bir vizyon ile odaklandık. yüzde 100 dijital teslimat altyapısı ile sürücünün davranışlarından kullanıcının paketini teslim almak istediği noktaya kadar her aşamayı dijitalleştirerek kullanıcı dostu bir hizmet yarattık. Çünkü teslimat, online alışverişte tamamen tüketicinin bir sonraki davranışını ve aynı marka veya mecradan satın alma iştahını belirleyecek bir deneyim. Bu yüzden biz de müşteri deneyiminde maksimum memnuniyeti elde etmek için her geçen gün yenileniyoruz. Şikayetvar tarafından belirlenen 2021 yılının 'Müşteri Deneyimi Endeksi Puanı En Yüksek Hızlı Teslimat Şirketi' olma başarımızı 2022 yılının ilk iki çeyreğinde de liderlikle sürdürmeye devam ediyoruz. Gerçekleşen teslimatlar sonrasında alıcılar tarafından paylaşılan on binlerce olumlu yorum ise başarımızın en büyük göstergesi." ​​​​​​​