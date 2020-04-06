PAGEV ve MEB'den “Çorbada Kaşığımız Olsun” kampanyası

İSTANBUL (AA) – Milli Eğitim Bakanlığı ve PAGEV’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği iş birliği ile PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, başta karantina merkezleri, hastaneler ve huzur evleri olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlere dağıtılmak üzere tek kullanımlık plastik çatal, kaşık, bıçak üretimine başlandı.

PAGEV’den yapılan açıklamada, Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şeref Yüksel Bölükbaşoğlu ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan’ın katılımıyla PAGEV MTAL’in gönüllü öğretmenleri 06 Nisan Pazartesi günü ilk tek kullanımlık plastik ürün üretimine başladı. PAGEV Kurumsal İletişim Yönetmeni Cesur Çaça ve PAGEV Gebze MTAL Müdürü Muhammet Erbaş da bu önemli güne ev sahipliği yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şeref Yüksel Bölükbaşoğlu, İzmit MTAL’de 165 ton dezenfektan ve temizlik malzemesi ile 800 litre kolonya üretimi yaptıklarını ve Gölcük-Kandıra-Kartepe ve Körfez Halk Eğitim Merkezlerimizde tek kullanımlık maske, önlük ve sedye örtüsü ürettiklerini belirtti.