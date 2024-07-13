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  4. Pahalılıktan o da yakındı! Demet Akalın 'Aptal aptal fiyatlar' diyerek esnafı uyardı

Pahalılıktan o da yakındı! Demet Akalın 'Aptal aptal fiyatlar' diyerek esnafı uyardı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.07.2024 15:32
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Çeşme ve Bodrum'daki fiyatlar aldı başını gidiyor. Ünlü isimler de dahil olmak üzere tatil yapmak isteyenler artık rotasını Yunanistan'a çevirdi. Demet Akalın, turizm sektöründeki fiyatları şişiren esnafa adeta sitem etti. Akalın 'Yapmayın, insanlar Yunanistan’a kaçıyor' dedi.

Pahalılıktan o da yakındı! Demet Akalın 'Aptal aptal fiyatlar' diyerek esnafı uyardı

Tatil bölgelerindeki fiyatlar yükseldikçe yükseldi. Başta Bodrum ve Çeşme olmak üzere tatil yerlerindeki fiyatlar iyice kontrolden çıktı. Mekanlara cezayı ise müşteriler kesti.

Konserler iptal edilmeye başlandı ve mekanlar adeta boş kaldı. SnobMagazinde yer alan habere göre; önceki gece Bodrum'da sahne alan Demet Akalın ise bu duruma isyan etti.

'APTAL APTAL FİYATLAR...'

Akalın sezonun sönük geçmesi konusunda esnafı uyardı. Akalın, “Sanatçılar ve esnaf olarak bizim üzerimize büyük bir görev düşüyor. Enflasyon, ekonomik kriz her şey olabilir ama biraz işin dozunu kaçırmamak gerekiyor. Bazen bana da o fiyatlar denk geliyor. Deli deli aptal aptal fiyatlar. Ama makul yerler daha çoğunlukta. Bu iş kötüye gidecek.

akalın

'HERKES YUNANİSTAN’A KAÇIYOR'

Bütün turizm hepsi birbirine bağlı. Bir tanesi kırıklık yaparsa işlerin dengesi değişiyor. Geçen hafta Çeşme’de Özcan Deniz ve ben sahne açabildim. Bu mekanları sanatçıların dolduramaması değil insan yok. Şişirilmiş fiyatları düzene sokmak gerekiyor. Herkes Yunanistan’a kaçıyor” dedi.

Express
Denizden çıkarken görüldü! Olay olduDenizden çıkarken görüldü! Olay oldu
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Demet Akalın
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